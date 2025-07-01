Em que países está disponível a aplicação Sonicare?

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A aplicação Sonicare e Sonicare for Kids está disponível para Android e iOS. Pode verificar na lista abaixo se a aplicação está disponível no seu país.
A aplicação Sonicare for Kids está disponível na Bielorrússia. Não está disponível na Grécia, Kuwait, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Cazaquistão, Israel, Turquia e Emirados Árabes Unidos.
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Ucrânia
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|Cazaquistão
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