ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Em que países está disponível a aplicação Sonicare?

A aplicação Sonicare e Sonicare for Kids está disponível para Android e iOS. Pode verificar na lista abaixo se a aplicação está disponível no seu país.  

A aplicação Sonicare for Kids está disponível na Bielorrússia. Não está disponível na Grécia, Kuwait, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Cazaquistão, Israel, Turquia e Emirados Árabes Unidos. 

 

América do Norte 

Europa 

Médio Oriente 

Ásia Pacífico 

África

Canadá 

Áustria 

Kuwait 

Austrália 

África do Sul

Estados Unidos 

Bélgica 

Arábia Saudita 

China 

 

México

Bulgária 

Emirados Árabes Unidos 

Japão

 

 

Croácia 

 

Malásia

 

 

República Checa 

 

Nova Zelândia

 

 

Dinamarca 

 

Singapura 

 

Estónia 

 

Coreia do Sul

 

 

Finlândia  

 

Tailândia 

 

França 

 

 

 

Alemanha  

 

 

 

 

Grécia 

 

 

 

Hungria 

 

 

 

 

Irlanda 

 

 

 

 

Itália 

 

 

 

 

Letónia 

 

 

 

 

Lituânia 

 

 

 

 

Luxemburgo 

 

 

 

 

Holanda 

 

 

 

 

Noruega 

 

 

 

 

Polónia 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

Roménia 

 

 

 

 

Rússia 

 

 

 

 

Sérvia

 

 

 

 

Eslováquia 

 

 

 

 

Eslovénia  

 

 

 

 

Espanha  

 

 

 

 

Suécia 

 

 

 

 

Suíça 

 

 

 

 

Ucrânia 

 

 

 
 Reino Unido  
 		 
 Cazaquistão
 		   
 Israel
 		   
 Peru
 		   

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7423/09 , HX7421/08 , HX7423/08 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência