Assistência Philips Em que países está disponível a aplicação Sonicare?

A aplicação Sonicare e Sonicare for Kids está disponível para Android e iOS. Pode verificar na lista abaixo se a aplicação está disponível no seu país.

A aplicação Sonicare for Kids está disponível na Bielorrússia. Não está disponível na Grécia, Kuwait, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Cazaquistão, Israel, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

América do Norte Europa Médio Oriente Ásia Pacífico África Canadá Áustria Kuwait Austrália África do Sul Estados Unidos Bélgica Arábia Saudita China México Bulgária Emirados Árabes Unidos Japão Croácia Malásia República Checa Nova Zelândia Dinamarca Singapura Estónia Coreia do Sul Finlândia Tailândia França Alemanha Grécia Hungria Irlanda Itália Letónia Lituânia Luxemburgo Holanda Noruega Polónia Portugal Roménia Rússia Sérvia Eslováquia Eslovénia Espanha Suécia Suíça Ucrânia Reino Unido

Cazaquistão

Israel

Peru

