Por que é que a Philips Sonicare requer permissões?
A aplicação Philips Sonicare está a pedir permissão para aceder a funcionalidades do seu dispositivo móvel, como o acesso à localização ou contactos. Saiba porquê.
A aplicação Philips Sonicare pode solicitar permissões para aceder a:
Serviços de localização
Identidade
Agenda
Contactos
Funções do telemóvel
Microfone
A permissão para aceder aos serviços de localização permite que a aplicação Philips Sonicare receba automaticamente informações sobre a escovagem. A aplicação Philips Sonicare não necessita dos serviços de localização para funcionar. No entanto, os seus dados de localização serão utilizados para localizar uma loja perto de si ou para encaminhar para os detalhes de contacto do Apoio ao Cliente no seu país.
Esta função permite-lhe utilizar uma conta do Google+ ou do Facebook para aceder facilmente.
Esta permissão permite-lhe criar um evento de calendário com o seu dentista ou higienista oral. Esta informação é considerada confidencial e é apenas utilizada para criar os seus eventos.
Os Contactos permitem-lhe partilhar os seus relatórios de progresso de escovagem com o seu dentista ou higienista oral, através da função Contactos. Esta é considerada informação confidencial e é apenas utilizada para contactar o seu dentista ou higienista oral.
As permissões do telemóvel são necessárias para contactar diretamente o Apoio ao Cliente da Philips.
As permissões do Microfone são necessárias para reproduzir áudio através da aplicação. O acesso ao Microfone também lhe permite utilizar assistentes virtuais como a Siri ou o Assistente do Google para abrir a aplicação. A aplicação Philips Sonicare nunca efetuará gravações do microfone.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›