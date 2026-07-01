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Por que é que a Philips Sonicare requer permissões?

A aplicação Philips Sonicare está a pedir permissão para aceder a funcionalidades do seu dispositivo móvel, como o acesso à localização ou contactos. Saiba porquê.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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