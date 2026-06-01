Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Como estabelecer ligação ao intercomunicador Philips Avent?
Por que motivo o intercomunicador Philips Avent está quente?
Como posso ligar os meus dispositivos à aplicação Philips Avent Baby Monitor+?
How secure is the data stored and transmitted on my Philips Avent Connected Baby Monitor?
O que devo fazer antes de deitar fora o intercomunicador?