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Assistência Philips

O que devo fazer antes de deitar fora o intercomunicador?

Efetue uma reposição de fábrica antes de deitar fora o intercomunicador para eliminar e, por conseguinte, proteger os seus dados pessoais.

Recomendamos que desligue a unidade para bebés da aplicação Philips Avent Baby Monitor+, ao selecionar a opção "Desligar o intercomunicador" nas definições da unidade para bebés da aplicação.

Para efetuar uma reposição de fábrica, certifique-se de que a unidade para bebés está ligada. Em seguida, mantenha premido o botão ligar/desligar na unidade para bebés durante 10 segundos até o sinal LED ficar intermitente. A reposição de fábrica está concluída.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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