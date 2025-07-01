Assistência Philips Posso utilizar a tetina Natural Response sem a abertura AirFree?

Sim, pode utilizar a tetina Natural Response sem a abertura AirFree. A abertura AirFree foi concebida especificamente para recém-nascidos com menos de 4 meses. Se o seu bebé crescer e se alimentar do biberão sem problemas, pode utilizar o biberão sem a abertura AirFree.



