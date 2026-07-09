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Assistência Philips

Posso utilizar qualquer adaptador de ficha USB para carregar a Philips OneBlade?

Não, apenas devem ser utilizados adaptadores USB que cumpram determinadas especificações para ligar a Philips OneBlade à tomada elétrica. A utilização do tipo errado de adaptador pode danificar o dispositivo.

Consulte as informações abaixo para obter mais detalhes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2734/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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