Posso utilizar qualquer adaptador de ficha USB para carregar a Philips OneBlade?

Para carregar a sua OneBlade de forma segura e eficiente, certifique-se de que o seu adaptador USB cumpre as seguintes especificações:

Tensão de entrada: 100-240 V.

Tensão de saída: 5 V.

Potência de saída: 1 A ou superior.

Se pretender carregar a OneBlade num ambiente com muita humidade (uma casa de banho, por exemplo), utilize sempre um adaptador à prova de salpicos (IPX4*).

Pode encontrar estas especificações impressas no próprio adaptador (consulte o exemplo abaixo) ou na documentação recebida ao comprar o adaptador.

* Dica: o X em IPX4 é um marcador de posição; poderá aparecer outro dígito (por exemplo, IP24 ou IP44) na descrição de um adaptador. Desde que o segundo dígito depois de "IP" seja "4", o adaptador é classificado como à prova de salpicos.