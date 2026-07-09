Posso utilizar qualquer adaptador de ficha USB para carregar a Philips OneBlade?
Não, apenas devem ser utilizados adaptadores USB que cumpram determinadas especificações para ligar a Philips OneBlade à tomada elétrica. A utilização do tipo errado de adaptador pode danificar o dispositivo.
Consulte as informações abaixo para obter mais detalhes.
Para carregar a sua OneBlade de forma segura e eficiente, certifique-se de que o seu adaptador USB cumpre as seguintes especificações:
Tensão de entrada: 100-240 V.
Tensão de saída: 5 V.
Potência de saída: 1 A ou superior.
Se pretender carregar a OneBlade num ambiente com muita humidade (uma casa de banho, por exemplo), utilize sempre um adaptador à prova de salpicos (IPX4*).
Pode encontrar estas especificações impressas no próprio adaptador (consulte o exemplo abaixo) ou na documentação recebida ao comprar o adaptador.
* Dica: o X em IPX4 é um marcador de posição; poderá aparecer outro dígito (por exemplo, IP24 ou IP44) na descrição de um adaptador. Desde que o segundo dígito depois de "IP" seja "4", o adaptador é classificado como à prova de salpicos.
Sim, pode obter um adaptador adequado diretamente da Philips. A disponibilidade varia consoante a sua localização: