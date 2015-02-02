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Descontinuado

X-tremeVision LEDlâmpada de sinalização para automóveis

12764X2

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Mais brilhantes e mais elegantes
Para uma condução segura e moderna, mude para as luzes de sinalização de mudança de direcção âmbar intenso Philips X-treme Ultinon LED [~PY21W]. São potentes, precisas e elegantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo. Esta versão inclui um eliminador de avisos.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED para sinalização forte, duradoura e vibrante

Mais brilhantes e mais elegantes

  • LED-AMB [~PY21W] + CANbus

  • Número de lâmpadas: 2

  • 12 V, âmbar intenso

  • Sistema automóvel avançado

Sinalize a sua intenção de mudança de direcção com uma iluminação exterior mais brilhante

A sinalização da sua intenção de mudança de direcção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda mais importante quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes LED de sinalização X-treme Ultinon da Philips proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para marcha-atrás e para luzes de presença. Com cores mais intensas para as funcionalidades de mudança de direcção e de travagem, LED que se acendem instantaneamente e uma luz uniforme e bem direccionada, dará aos outros condutores um tempo adicional importantíssimo para reagir aos seus movimentos.

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.

Luzes de sinalização de mudança de direcção âmbar intenso para ser visto mais facilmente

Os sinais de mudança de direcção LED da Philips possuem um desempenho de cor âmbar vibrante que torna as suas intenções claras para o tráfego circundante. O âmbar intenso representa uma maior segurança para si e para as pessoas que o rodeiam.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.