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Descontinuado
12764X2
LED-AMB [~PY21W] + CANbus
Número de lâmpadas: 2
12 V, âmbar intenso
Sistema automóvel avançado
A sinalização da sua intenção de mudança de direcção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda mais importante quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes LED de sinalização X-treme Ultinon da Philips proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para marcha-atrás e para luzes de presença. Com cores mais intensas para as funcionalidades de mudança de direcção e de travagem, LED que se acendem instantaneamente e uma luz uniforme e bem direccionada, dará aos outros condutores um tempo adicional importantíssimo para reagir aos seus movimentos.
Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.
Os sinais de mudança de direcção LED da Philips possuem um desempenho de cor âmbar vibrante que torna as suas intenções claras para o tráfego circundante. O âmbar intenso representa uma maior segurança para si e para as pessoas que o rodeiam.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Denis
02/02/2015
Italia
Mi aspettavo di più....
La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.
Esta avaliação foi feita para X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.