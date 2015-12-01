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Descontinuado

DayLightGuideLuzes LED de circulação diurna

12825WLEDX1

4.6
| (18) Críticas | 94% recomendam este produto
Design exclusivo, máxima visibilidade
A nova geração de luzes LED Luxeon de circulação diurna de alta potência melhoram a sua segurança e o seu estilo na estrada, aumentado a visibilidade tanto de dia como de noite.
Ver todos os benefícios

para conduzir com estilo e segurança

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  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Sistema de encaixe inteligente

Sistema de encaixe inteligente

Instalação simples com sistema de encaixe inteligente. Instale os suportes em qualquer cavidade e basta encaixar os módulos na sua posição. Os módulos bloqueiam com firmeza e ficam protegidos contra roubos.

Intensidade de luz regulável: permanece acesa noite e dia

Intensidade de luz regulável: permanece acesa noite e dia

A nossa solução Daylight permanece acesa dia e noite. Durante o dia, LED Daylight torna os automóveis mais visíveis e permite que sejam detectados mais rapidamente por condutores de outros veículos ou por peões que se deslocam na direcção oposta, aumentando desta forma a segurança na estrada. O sistema regulada automaticamente a intensidade à noite.

Compartimento de alumínio de alta qualidade

Compartimento de alumínio de alta qualidade

O compartimento robusto em alumínio de alta qualidade previne a corrosão e é resistente a intempéries: protecção contra água, sal, areia e pó. O resultado é uma vida útil longa e nenhuma manutenção necessária.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

18

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2

01/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Fantastic DRL's

Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.

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03/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product.

Easy to fit, look really good. Really really pleased.

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21/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.

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