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Descontinuado
Daylight Guide
12 V
15 W
Instalação simples com sistema de encaixe inteligente. Instale os suportes em qualquer cavidade e basta encaixar os módulos na sua posição. Os módulos bloqueiam com firmeza e ficam protegidos contra roubos.
A nossa solução Daylight permanece acesa dia e noite. Durante o dia, LED Daylight torna os automóveis mais visíveis e permite que sejam detectados mais rapidamente por condutores de outros veículos ou por peões que se deslocam na direcção oposta, aumentando desta forma a segurança na estrada. O sistema regulada automaticamente a intensidade à noite.
O compartimento robusto em alumínio de alta qualidade previne a corrosão e é resistente a intempéries: protecção contra água, sal, areia e pó. O resultado é uma vida útil longa e nenhuma manutenção necessária.
4.6
de 5
18
Críticas
94%
recomendam este produto
Doney
01/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Fantastic DRL's
Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.
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Esta avaliação foi feita para DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
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Fire26662
03/07/2015
United Kingdom
Excellent product.
Easy to fit, look really good. Really really pleased.
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phil36
21/03/2015
United Kingdom
Great Product
Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.
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