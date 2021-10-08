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Linha B
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Este ecrã Philips utiliza tecnologia tátil de 10 pontos capacitiva projetada para oferecer uma resposta fluida. Pode utilizar as novas capacidades de aplicações com tecnologia tátil e dar nova vida às aplicações mais antigas. Escreva com 10 dedos ou jogue títulos interativos divertidos com os seus amigos. Colabore interactivamente com colegas no trabalho ou na escola e aumente a sua produtividade e eficiência.
Para ambientes pouco ideais, necessita de um monitor concebido para aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano. As classificações do Índice de Proteção (IP), definidas na norma internacional IEC/EN 60529, são utilizadas para definir níveis de eficácia do isolamento de estruturas elétricas contra a infiltração de corpos estranhos e humidade. Este ecrã Philips está em conformidade com a classificação IP internacional relativa à água e ao pó, conseguindo aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Pontos positivos
Great touch screen
Pontos negativos
Poor sound.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Pontos positivos
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Pontos negativos
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodão (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Consulte a secção "SmoothTouch" no manual do utilizador para obter mais informações acerca da compatibilidade de sistema operativos com a função tátil.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.