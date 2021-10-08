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  • Monitor Monitor LCD com SmoothTouch
    Ecrã interativo brilhante com SmoothTouch
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MonitorMonitor LCD com SmoothTouch

222B9T/00

4
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Ecrã interativo brilhante com SmoothTouch
Um monitor de ecrã tátil robusto e resistente à água e ao pó para utilização flexível em qualquer lugar, com um suporte articulado para se ajustar aos ângulos de que precisa. Oferece uma utilização simples e intuitiva em todas as aplicações e aumenta significativamente a produtividade.
Ver todos os benefícios

Ecrã interativo brilhante com SmoothTouch

  • Linha B

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ecrã SmoothTouch para respostas fluidas e naturais ao toque

Ecrã SmoothTouch para respostas fluidas e naturais ao toque

Este ecrã Philips utiliza tecnologia tátil de 10 pontos capacitiva projetada para oferecer uma resposta fluida. Pode utilizar as novas capacidades de aplicações com tecnologia tátil e dar nova vida às aplicações mais antigas. Escreva com 10 dedos ou jogue títulos interativos divertidos com os seus amigos. Colabore interactivamente com colegas no trabalho ou na escola e aumente a sua produtividade e eficiência.

A superfície frontal do monitor está em conformidade com a norma IP65 relativa à resistência à água e ao pó

A superfície frontal do monitor está em conformidade com a norma IP65 relativa à resistência à água e ao pó

Para ambientes pouco ideais, necessita de um monitor concebido para aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano. As classificações do Índice de Proteção (IP), definidas na norma internacional IEC/EN 60529, são utilizadas para definir níveis de eficácia do isolamento de estruturas elétricas contra a infiltração de corpos estranhos e humidade. Este ecrã Philips está em conformidade com a classificação IP internacional relativa à água e ao pó, conseguindo aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Pontos positivos

Great touch screen

Pontos negativos

Poor sound.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

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28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Pontos positivos

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Pontos negativos

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodão (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Consulte a secção "SmoothTouch" no manual do utilizador para obter mais informações acerca da compatibilidade de sistema operativos com a função tátil.

  4. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  5. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  6. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.