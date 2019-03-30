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Descontinuado

5300 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

22PFS5303/12

3.6

| (65) Críticas

Disponível em

22 polegadas
22 polegadas
24 polegadas
24 polegadas

Televisor LED ultrafino Full HD

A Philips 5300 leva a qualidade de imagem ao ecrã pequeno. Graças aos seus controlos fáceis de utilizar e design compacto, é a companhia perfeita para a sua cozinha, quarto ou escritório.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino Full HD

  • 55 cm (22")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Pixel Plus HD proporciona-lhe imagens maravilhosas que vai adorar

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

65

Críticas

30/03/2019

France

France

excellent

le seul petit problème c'est le téléviseur qui penche vers l'arrière !!!

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Esta avaliação foi feita para 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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21/02/2019

France

France

tres bon tv

une 2eme prise casque avec coupure du son pour régler le volume pour branchement sur un ampli qui n'a pas de telecomande. donc se servir de la telecomande de la tv pour régler le volume son.

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Esta avaliação foi feita para 5300 series 24PFS5303 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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14/12/2018

France

France

Parfait dans un studio

Très bonne image pour une petite télé, on peut voir les images de la télé sous toutes les angles (pas d'angle de visibilité où c'est sombre contrairement à d'autres télé) Le son me convient bien. Facile à installer. Sans pied mais avec des "trépieds" facile à mettre et non encombrant.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.