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  • Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões
  • Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões
  • Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões
  • Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões

Descontinuado

Monitor LCD 3D com retroiluminação LED

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Críticas | 100% recomendam este produto
Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões
Deixe-se envolver pelos jogos em 3D no monitor LED 236G da Philips. Com um ecrã grande, óculos 3D sem cintilação e várias entradas HDMI, jogar é cada vez mais emocionante!
Ver todos os benefícios

Experimente jogar em 3D no seu ecrã de grandes dimensões

  • Linha G

  • 23" (58,4 cm)

  • 3D, óculos FPR

Easy 3D para uma experiência de jogo sem cintilação

O Easy 3D garante-lhe longas horas de conforto enquanto assiste a 3D graças ao desempenho sem cintilação e com formação reduzida de imagens fantasma. Os óculos 3D compatíveis são leves e não necessitam de pilhas. Desfrute facilmente de 3D em sua casa já hoje!

Óculos 3D sem cintilação para visualização fácil

Desfrute de entretenimento com os óculos 3D polarizados leves e fáceis de utilizar. Estes óculos 3D sem cintilação são fáceis de substituir e conservar e, além disso, são económicos, o que permite que todos os elementos da família possam ter os seus próprios óculos. Visto que não necessitam de pilhas ou cabos, pode finalmente desfrutar destes livremente durante o tempo que desejar.

Transforme 2D em 3D com tecla de acesso directo

Transforme a sua colecção 2D em 3D com um toque num botão! Acessível através de uma tecla de atalho na moldura, esta funcionalidade transformará a sua colecção favorita de jogos, filmes e vídeos 2D em 3D.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/08/2012

España

España

Me encanta su resolución! :)

Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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Avisos legais

  1. Se sentir algum desconforto, como vertigens, dor de cabeça ou desorientação, recomendamos que não visualize em 3D durante longos períodos de tempo.

  2. Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos.

  3. Leia atentamente o manual de instruções para obter mais informações sobre 3D e saúde

  4. Para placas VGA e outros requisitos para a apresentação em 3D, visite www.philips.com/support para mais detalhes.