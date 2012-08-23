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Descontinuado
236G3DHSB/00
Linha G
23" (58,4 cm)
3D, óculos FPR
O Easy 3D garante-lhe longas horas de conforto enquanto assiste a 3D graças ao desempenho sem cintilação e com formação reduzida de imagens fantasma. Os óculos 3D compatíveis são leves e não necessitam de pilhas. Desfrute facilmente de 3D em sua casa já hoje!
Desfrute de entretenimento com os óculos 3D polarizados leves e fáceis de utilizar. Estes óculos 3D sem cintilação são fáceis de substituir e conservar e, além disso, são económicos, o que permite que todos os elementos da família possam ter os seus próprios óculos. Visto que não necessitam de pilhas ou cabos, pode finalmente desfrutar destes livremente durante o tempo que desejar.
Transforme a sua colecção 2D em 3D com um toque num botão! Acessível através de uma tecla de atalho na moldura, esta funcionalidade transformará a sua colecção favorita de jogos, filmes e vídeos 2D em 3D.
4.7
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
lovezno07
23/08/2012
España
Me encanta su resolución! :)
Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Se sentir algum desconforto, como vertigens, dor de cabeça ou desorientação, recomendamos que não visualize em 3D durante longos períodos de tempo.
Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos.
Leia atentamente o manual de instruções para obter mais informações sobre 3D e saúde
Para placas VGA e outros requisitos para a apresentação em 3D, visite www.philips.com/support para mais detalhes.