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Linha B
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Este ecrã Philips utiliza tecnologia tátil de 10 pontos capacitiva projetada para oferecer uma resposta fluida. Pode utilizar as novas capacidades de aplicações com tecnologia tátil e dar nova vida às aplicações mais antigas. Escreva com 10 dedos ou jogue títulos interativos divertidos com os seus amigos. Colabore interactivamente com colegas no trabalho ou na escola e aumente a sua produtividade e eficiência.
Para ambientes pouco ideais, necessita de um monitor concebido para aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano. As classificações do Índice de Proteção (IP), definidas na norma internacional IEC/EN 60529, são utilizadas para definir níveis de eficácia do isolamento de estruturas elétricas contra a infiltração de corpos estranhos e humidade. Este ecrã Philips está em conformidade com a classificação IP internacional relativa à água e ao pó, conseguindo aguentar o pó e os salpicos de água frequentes no mundo quotidiano.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
4.4
de 5
12
Críticas
91%
recomendam este produto
jvmonteiro
11/10/2020
Portugal
Excelente para trabalhar com um portátil.
Produto de excelente qualidade e versátil. Vem equipado com os cabos necessários.
Pontos positivos
Todas que se possam imaginar
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273B9 Monitor LCD com USB-C
Sim, recomendo este produto
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lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Pontos positivos
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Pontos negativos
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
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Esta avaliação foi feita para 252B9 LCD monitor with PowerSensor
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Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Comprador verificado
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
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Esta avaliação foi feita para 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Material e espessura da luva: nitrilo (0,15 mm), algodão (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Consulte a secção "SmoothTouch" no manual do utilizador para obter mais informações acerca da compatibilidade de sistema operativos com a função tátil.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.