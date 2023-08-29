Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Linha E
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Os ecrãs Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
4.1
de 5
28
Críticas
87%
recomendam este produto
Monky007
29/08/2023
España
MUY BUEN MONITOR CALIDAD PRECIO
Le doy 5 estrellas, ya que por el precio es muy buen monitor. Es 2k y en 24¨ 2k es sta muy pero que muy bien para conectar tu ordenador sea PC o Mac. Le quitaria 1 estrella y pondria 4 en vez de 5 por el echo de que no incluye un mando para encenderlo, apagar o configurar tu pantalla, pero es que hay que tener en cuenta su precio y + en oferta como lo conseguí yo. Teniendo eso en cuenta aunque no estaría de + pues acepto no venga con mando pero se agradecería. Si tienes por ejemplo como yo un mac mini o un macbook, pero no te puedes permitir lo que vale una pantalla de las de apple y quieres ahorra dinero para por ejemplo comprar otras cosas accesorios, y no te importa que no sea 4 pero quieres calidad, pues esta es una de las mejores opciones, aunque no la única.
Pontos positivos
Calidad de precio, ya que es 2k y los colores y la pantalla se ven bien. Y tambien mencionar el echo de que casi no tiene marco la pantalla
Pontos negativos
No viene con Mando y el soporte no es ajustable ni en altura ni inclinable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Ramon 098765
12/09/2021
España
Comprador verificado
Perfecto
Justo lo que quería a un precio razonable, canto fino.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 275E1S Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 275E1S Monitor LCD
mrdc
28/10/2020
España
Buena calidad y resistencia (por ahora)
Se lo recomiendo a todos los que necesiten un monitor con resolución alta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 245E1S Monitor LCD
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.