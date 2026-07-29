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MonitorMonitor LCD Full HD

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Críticas
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Experimente a produtividade em Full HD. Este monitor está equipado com elementos essenciais para o local de trabalho, como o modo LowBlue para proteger os olhos, a tecnologia IPS LED de visualização ampla para imagens de alta qualidade e a MPRT de 1 ms para imagens nítidas.
Ver todos os benefícios

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  • Série 1000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de actualização de 120 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de actualização de 120 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips atualiza o ecrã até 120 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 120 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

36

Críticas

29/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Pontos positivos

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Pontos negativos

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC e Área Adobe RGB com base no CIE1976.

  2. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  5. O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  6. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.