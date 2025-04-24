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Evnia Gaming MonitorMonitor de gaming Full HD

24M1N3200ZS/00

4.3
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Leve jogos para próximo nível
Este monitor de gaming Philips é um excelente ecrã para todos os efeitos, ideal para jogos de PC intensos. A tecnologia Sync, a taxa de atualização de 165 Hz e o tempo de resposta de 1 ms proporcionam uma jogabilidade fluida. O ecrã praticamente sem moldura com Ultra Wide-Color melhora a experiência visual envolvente.
Ver todos os benefícios

Leve jogos para próximo nível

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; jogos fluidos sem falhas ou interrupções

AMD FreeSync™ Premium; jogos fluidos sem falhas ou interrupções

A experiência de gaming não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. O AMD FreeSync™ Premium Pro proporciona aos jogadores uma experiência de gaming fluida e sem interrupções com o máximo desempenho. Sem compromissos, jogue com confiança com uma frequência de atualização elevada, uma compensação de taxa de fotogramas baixa e baixa latência.

Taxa de atualização de 165 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de atualização de 165 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips atualiza o ecrã até 165 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 165 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

O MPRT (tempo de resposta de imagens em movimento) é uma forma mais intuitiva de descrever o tempo de resposta, que corresponde diretamente à duração desde a visualização de ruído desfocado até imagens nítidas e limpas. O monitor para jogos Philips com MPRT de 1 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de jogo. A melhor escolha para jogar jogos emocionantes e sensíveis aos movimentos.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

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29/12/2023

Italia

Italia

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Pontos positivos

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Pontos negativos

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

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05/02/2024

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Pontos positivos

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Pontos negativos

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Área NTSC com base no CIE1976

  3. Área sRGB com base no CIE1931

  4. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  5. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  6. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  7. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  8. O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  9. O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  11. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.