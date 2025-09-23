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  • Evnia Gaming monitor Monitor de gaming Full HD
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Evnia Gaming monitorMonitor de gaming Full HD

24M2N3200NF/00

4.3
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor IPS de 24 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 144 Hz e Smart MBR de 0,5 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.
Ver todos os benefícios

Alargue o seu horizonte de gaming

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
1

23/09/2025

Portugal

Portugal

o producto tem uma boa gama de cores

atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD

28/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Bring your games to life!

Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!

Pontos positivos

Great colour balance and very responsive

Pontos negativos

No USB C cable inncluded

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor

29/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Full HD monitor for productivty and gami

I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.

Pontos positivos

Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate

Pontos negativos

The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.

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Esta avaliação foi feita para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor

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Avisos legais

  1. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  4. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  5. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  6. Este monitor respira sustentabilidade: o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  8. Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®

  11. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  12. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.