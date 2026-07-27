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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor de gaming Full HD

24M2N3200S/01

Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor Fast IPS permite-lhe jogar com a melhor precisão e velocidade a 180 Hz. Com qualidade de imagem HDR nítida e resolução Full HD garantida, este monitor proporciona uma excelente experiência de jogo completa.
Ver todos os benefícios

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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã atualiza o ecrã até 180 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 180 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  4. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  5. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  6. Área sRGB com base no CIE1931

  7. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  8. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  9. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.