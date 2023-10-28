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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Enquanto joga os mais cativantes e intensos jogos de ação, a taxa de atualização ultrarrápida de 240 Hz permite-lhe desfrutar de uma experiência de gaming ultra suave e sem atrasos. Este ecrã Philips atualiza o ecrã até 240 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Especialmente em jogos rápidos como jogos FPS e de corridas, uma taxa de 240 Hz proporciona imagens com um nível superior de movimento e nitidez. Com o ecrã Philips de 240 Hz, as sequências de ação nos jogos surgem livres de trepidação e de imagens fantasma. Irá desfrutar de uma envolvência mais profunda e sentir-se vivo no jogo.
O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.
O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Pontos positivos
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Pontos negativos
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
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Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.