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Evnia Gaming MonitorMonitor de gaming Full HD

25M2N5200P/00

A sua melhor experiência de jogo
Um monitor de gaming que oferece o melhor de dois mundos. Com SmartContrast, juntamente com a combinação da tecnologia AMD FreeSync Premium e uma frequência de atualização de 280 Hz, este produto garante uma experiência de gaming fluída e sem atrasos, sem comprometer a imagem.
Ver todos os benefícios

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  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; jogos fluidos sem falhas ou interrupções

AMD FreeSync™ Premium; jogos fluidos sem falhas ou interrupções

A experiência de gaming não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. O AMD FreeSync™ Premium Pro proporciona aos jogadores uma experiência de gaming fluida e sem interrupções com o máximo desempenho. Sem compromissos, jogue com confiança com uma frequência de atualização elevada, uma compensação de taxa de fotogramas baixa e baixa latência.

Taxa de atualização revolucionária de 280 Hz para jogos mais fluidos

Taxa de atualização revolucionária de 280 Hz para jogos mais fluidos

O ecrã Philips Evnia de 280 Hz leva a sua experiência de gaming a novos patamares. A baixa latência, aliada a tecnologia de taxa de atualização variável, proporciona-lhe uma vantagem de gaming envolvente. Além disso, o nosso painel de ângulo de visão amplo com alta resolução proporciona uma experiência de gaming realista com uma precisão de cor inigualável. Concentre-se no que importa, pois o suporte ajustável proporciona o conforto que merece e a tecnologia sem cintilação proporciona uma visualização fácil, para que continue a jogar sem preocupações de saúde.

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.

  3. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível

  6. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  7. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  9. Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®

  12. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.