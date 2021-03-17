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276B1/00
Linha B
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Este ecrã Philips dispõe de uma estação de base USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu computador portátil compatível* diretamente. O seu conector USB-C fino reversível permite uma ligação fácil à base com um só cabo. Simplifique as ligações ao usar a estação de base do monitor para ligar todos os periféricos, como teclado, o rato e o seu cabo Ethernet RJ-45. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu computador portátil em simultâneo.
Os ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560x1440 ou 2560x1080 pixéis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda como USB-C, DisplayPort ou HDMI, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs da Philips fornecer-lhe-ão imagens CrystalClear.
O ecrã da Philips cumpre a norma TUV Rheinland Eye Comfort para evitar a fadiga ocular causada pela utilização prolongada do computador. Com a certificação TUV Eye Comfort, os ecrãs da Philips garantem um modo com baixo azul e sem cintilação, sem reflexos incómodos, ângulo de visão amplo e menos redução da qualidade de imagem a partir de diferentes ângulos, bem como suportes ergonómicos para uma experiência de visualização ideal. Mantenha os olhos saudáveis e aumente a produtividade do trabalho.
Prémios
3.8
de 5
106
Críticas
Misalet
17/03/2021
España
Comprador verificado
A parte de bonito es " Expectacular "
Le doy 5 estrellas porque se ve muy, muy bien. ...
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor
Pràctic.
25/01/2021
España
Molt Bona Pantalla!!!
Excel·lent qualitat d'imatge. Gens fatigosa. Excel·lent resposta. Excel·lent disseny. Super pràctic amb el Usb-C. un sol cable i tens tot connectat al portàtil, pantalla - ratolí i teclat.
Pontos positivos
Tot
Pontos negativos
Una mica cara.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243B1 Monitor LCD con USB-C
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243B1 Monitor LCD con USB-C
BlueNessy
31/12/2020
United Kingdom
High Quality, ludicrously big display
Picture is great, no dead pixels and the USB hub works very well. Connected to a laptop and desktop simultaneously over USB-C and display port. Has USB-C pass through charging for the laptop so I don't need the power cable. Speakers are surprisingly good for a monitor. Display curve not as intrusive as I thought it would be.
Pontos positivos
Screen Size, Screen Quality, Easy Set-Up, Good Connections, Speakers, and USB-C Power Passthrough
Pontos negativos
Fairly heavy (though not for it's size), thick chin bezel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
A resolução máxima funciona com entradas USB-C, DP ou HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.