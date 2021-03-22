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    Uma visualização magnífica num design elegante
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Descontinuado

Monitor LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Críticas | 80% recomendam este produto
Uma visualização magnífica num design elegante
O monitor Philips 4K UHD de 27" oferece uma qualidade de imagem extremamente nítida. A tecnologia 4K UHD com ângulo de visualização amplo proporciona a mesma nitidez superior e as mesmas imagens realistas a partir de qualquer ângulo de visualização frontal. A tecnologia sem cintilação reduz a fadiga ocular após longos períodos de utilização.
Ver todos os benefícios

Uma visualização magnífica num design elegante

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

32

Críticas

80%

recomendam este produto

3

22/03/2021

Portugal

Portugal

Excelente

Muito boa qualidade para o preço que tem. Adoro o monitor

Pontos positivos

qualidade vs preço

Pontos negativos

até agora nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

01/07/2020

España

España

Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre

Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro

Pontos positivos

Precio, Marca, IPS , calidad y resolución

Pontos negativos

No tiene para montar un soporte VESA

Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

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25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Pontos positivos

Absolutley first class display

Pontos negativos

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC com base no CIE1976

  4. Área sRGB com base no CIE1931

  5. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.