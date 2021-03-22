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Descontinuado
276E8VJSB/00
Linha E
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
3.9
de 5
32
Críticas
80%
recomendam este produto
Littlearch
22/03/2021
Portugal
Excelente
Muito boa qualidade para o preço que tem. Adoro o monitor
Pontos positivos
qualidade vs preço
Pontos negativos
até agora nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Orfeo
01/07/2020
España
Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre
Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro
Pontos positivos
Precio, Marca, IPS , calidad y resolución
Pontos negativos
No tiene para montar un soporte VESA
Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
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Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Comprador verificado
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Pontos positivos
Absolutley first class display
Pontos negativos
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.