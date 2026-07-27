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27B1N3800/00
Série 3000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
O ecrã de 10 bits fornece uma profundidade de cores rica com 1074 mil milhões de cores e processamento interno de 12 bits para recriar cores suaves e naturais, sem gradações ou mudanças de tom bruscas.
Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.
Críticas
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976
Com uma resolução máxima de 3840 x 2160, a profundidade de cor de 10 bits só pode ser alcançada a 60 Hz com uma ligação DisplayPort. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
Os cabos fornecidos com o produto podem variar em termos de tipo, quantidade e características, de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região.