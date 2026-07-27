ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Energy Label Europe E
    Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Energy Label Europe E
    Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada
  • Rotina diária simplificada

Business monitorMonitor 4K UHD

27B1N3800/00

Rotina diária simplificada
Este monitor de 27 polegadas mostra bonitas imagens em resolução 4K e uma gama de 1,074 mil milhões de cores. Além disso, a conetividade DisplayPort e o painel IPS são uma excelente opção para o seu espaço de trabalho.
Ver todos os benefícios

Rotina diária simplificada

  • Série 3000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

1074 mil milhões de cores para gradações de cores suaves e detalhes

1074 mil milhões de cores para gradações de cores suaves e detalhes

O ecrã de 10 bits fornece uma profundidade de cores rica com 1074 mil milhões de cores e processamento interno de 12 bits para recriar cores suaves e naturais, sem gradações ou mudanças de tom bruscas.

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  3. Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976

  4. Com uma resolução máxima de 3840 x 2160, a profundidade de cor de 10 bits só pode ser alcançada a 60 Hz com uma ligação DisplayPort. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

  5. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  6. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  7. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  8. Os cabos fornecidos com o produto podem variar em termos de tipo, quantidade e características, de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região.