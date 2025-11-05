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27E1N1300A/01
Série 1000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Este ecrã Philips atualiza a imagem do ecrã até 100 vezes por segundo, o que torna este monitor muito mais rápido do que um ecrã normal. Com uma taxa de fotogramas de 100 Hz, os jogadores podem encontrar as imagens críticas no ecrã que mostram os movimentos do inimigo num movimento ultra suave para que sejam facilmente alvejáveis.
O MPRT (tempo de resposta de imagens em movimento) é uma forma mais intuitiva de descrever o tempo de resposta, que corresponde diretamente à duração desde a visualização de ruído desfocado até imagens nítidas e limpas. O monitor para jogos Philips com MPRT de 1 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de jogo. A melhor escolha para jogar jogos emocionantes e sensíveis aos movimentos.
Este ecrã Philips dispõe de um conetor USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu dispositivo compatível diretamente. O seu USB-C fino reversível permite uma ligação fácil com um só cabo. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu dispositivo compatível em simultâneo.
4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
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Rafa2904
28/05/2024
España
Comprador verificado
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Pontos positivos
Conectividad
Pontos negativos
No regulable en altura
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Sim, recomendo este produto
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Feature
13/12/2025
Nederland
Comprador verificado
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Pontos positivos
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.