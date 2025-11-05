ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Energy Label Europe E
    Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Energy Label Europe E
    Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
  • Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C

MonitorEcrã LCD Full HD

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C
Este monitor foi concebido para o manter ligado. Com funcionalidades como USB-C 3.2 com alimentação, os utilizadores podem carregar o seu dispositivo ligado e trabalhar sem problemas, tudo com um único cabo. Além disso, o único cabo cria um espaço de trabalho mais arrumado.
Ver todos os benefícios

Melhore a sua produtividade com a conetividade USB-C

  • Série 1000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de atualização de 100 Hz para imagens ultra suaves

Taxa de atualização de 100 Hz para imagens ultra suaves

Este ecrã Philips atualiza a imagem do ecrã até 100 vezes por segundo, o que torna este monitor muito mais rápido do que um ecrã normal. Com uma taxa de fotogramas de 100 Hz, os jogadores podem encontrar as imagens críticas no ecrã que mostram os movimentos do inimigo num movimento ultra suave para que sejam facilmente alvejáveis.

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

Resposta rápida de 1 ms (MPRT) para imagens nítidas e jogabilidade fluida

O MPRT (tempo de resposta de imagens em movimento) é uma forma mais intuitiva de descrever o tempo de resposta, que corresponde diretamente à duração desde a visualização de ruído desfocado até imagens nítidas e limpas. O monitor para jogos Philips com MPRT de 1 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de jogo. A melhor escolha para jogar jogos emocionantes e sensíveis aos movimentos.

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Este ecrã Philips dispõe de um conetor USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu dispositivo compatível diretamente. O seu USB-C fino reversível permite uma ligação fácil com um só cabo. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu dispositivo compatível em simultâneo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

28/05/2024

España

España

Comprador verificado

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Pontos positivos

Conectividad

Pontos negativos

No regulable en altura

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Pontos positivos

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  6. O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  7. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  8. Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

  9. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  10. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.