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  • Monitor Monitor Quad HD
    Concebido para precisão
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  • Monitor Monitor Quad HD
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MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

4.1
| (36) Críticas
Concebido para precisão
Este monitor está equipado com funcionalidades que lhe permitem trabalhar com uma precisão absoluta. Com resolução Quad HD, taxa de atualização de 120 Hz e MPRT de 1 ms, este monitor apresenta imagens detalhadas com a máxima definição.
Ver todos os benefícios

Concebido para precisão

  • Série 2000

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Imagens CrystalClear com Quad HD de 2560x1440 píxeis

Imagens CrystalClear com Quad HD de 2560x1440 píxeis

Os ecrãs Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.

SmartContrast para detalhes com níveis de pretos profundos

SmartContrast para detalhes com níveis de pretos profundos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

36

Críticas

29/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad.

Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-07-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Pontos positivos

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Pontos negativos

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

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Avisos legais

  1. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  2. O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  3. O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  4. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  5. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.