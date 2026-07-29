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27E2N2500/00
Série 2000
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
Os ecrãs Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
4.1
de 5
36
Críticas
Anton72
29/07/2026
España
Comprador verificado
Calidad.
Se ajusta a lo que ofrece. Excelente calidad para el trabajo cotidiano con prestaciones muy interesantes y útiles.
Esta avaliação foi feita para Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-07-29
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Date of Use 2026-07-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
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dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Pontos positivos
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Pontos negativos
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.