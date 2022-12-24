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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
O ecrã IPS Nano garante a precisão de cores num amplo ângulo de visualização, sem alteração de cor, para necessidades críticas de imagem, jogos e produtividade. Os vermelhos são mais ricos, os verdes mais fortes e os azuis mais profundos. A Ultra Wide-Color com tecnologia IPS Nano Color utiliza nanopartículas de fósforo melhoradas com KSF para absorver o excesso de luz criado pelo ecrã e produzir cores fantásticas. A cor é realista. Os nossos painéis de visores alcançam uma cobertura de até 98% da gama cromática DCI-P3, o padrão para pureza de cor aprovado pela Sociedade de engenheiros de filme e televisão (SMPTE) para qualidade de imagem cinematográfica.
A experiência de gaming não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. O AMD FreeSync™ Premium Pro proporciona aos jogadores uma experiência de gaming fluida e sem interrupções com o máximo desempenho. Sem compromissos, jogue com confiança com uma frequência de atualização elevada, uma compensação de taxa de fotogramas baixa e baixa latência.
Ao desfrutar de jogos intensos com taxas de atualização elevadas, o efeito Screen Tearing pode aparecer sem a sincronização de gráficos ideal. Este ecrã Philips está certificado como compatível com NVIDIA® G-SYNC®, reduz o efeito Screen Tearing e sincroniza a taxa de atualização do monitor com a saída da placa gráfica para uma experiência de jogo mais suave. As cenas aparecem instantaneamente, os objetos ficam mais nítidos e a jogabilidade é suave, proporcionando uma experiência visual deslumbrante e uma verdadeira vantagem competitiva.
Prémios
4.5
de 5
4
Críticas
Packo75
24/12/2022
España
Comprador verificado
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Pontos positivos
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Pontos negativos
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
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Darkness78
19/11/2022
Italia
Comprador verificado
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Pontos positivos
Qualità colori
Pontos negativos
Porta USB rapida
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Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Pontos positivos
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Pontos negativos
Nessuno.
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Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
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O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O MPRT destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o MPRT estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.
O MPRT é um modo otimizado para jogos. Ligar o MPRT pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.
Cores do ecrã: só é possível alcançar 10 bits com uma resolução QHD a 120 Hz
Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.