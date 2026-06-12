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Evnia Gaming monitorMonitor de gaming Full HD

27M2N3200NF/00

3
| (1) Avaliaç.
Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor IPS de 27 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 144 Hz e Smart MBR de 0,5 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.
Ver todos os benefícios

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de actualização de 144 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Esta avaliação foi feita para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Esta avaliação foi feita para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  3. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse.

  5. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  6. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  7. Tenha em atenção que a definição de baixa latência é ativada permanentemente e não pode ser desativada.

  8. Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®

  11. Este monitor respira sustentabilidade: o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  12. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.

  13. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.