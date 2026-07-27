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Evnia Gaming MonitorMonitor de gaming Full HD

27M2N3200S/01

Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor permite-lhe jogar com a melhor precisão e velocidade a 180 Hz. Com qualidade de imagem HDR nítida e resolução Full HD garantida, este monitor proporciona uma excelente experiência de jogo completa.
Ver todos os benefícios

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Taxa de atualização de 180 Hz para imagens ultra suaves e brilhantes

Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã atualiza o ecrã até 180 vezes por segundo, com uma rapidez muito superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 180 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito.

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Painel Fast IPS: para jogos rápidos e nítidos

Painel Fast IPS: para jogos rápidos e nítidos

Esta funcionalidade foi concebida para jogos repletos de ação. Além de permitir jogar praticamente sem desfocagem, a taxa de aquisição elevada produz imagens nítidas e de alta qualidade, garantidamente.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  2. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  5. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  6. Área sRGB com base no CIE1931

  7. Cobertura Adobe RGB e DCI-P com base no CIE1976

  8. Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  9. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.