Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
27M2N3500NF/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito
O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.
O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.
Críticas
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo
Este monitor respira sustentabilidade: o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.