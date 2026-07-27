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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor de gaming Quad HD

27M2N3501PA/00

2 Prémios

Alargue o seu horizonte de gaming
Este monitor Fast IPS de 27 polegadas proporciona imagens nítidas aos jogos. Com a sua taxa de atualização de 260 Hz com overclock e Smart MBR de 0,3 ms, pode contar com imagens nítidas e uma experiência de jogo completa.
Ver todos os benefícios

Alargue o seu horizonte de gaming

  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Taxa de atualização ultrarrápida de 260 Hz para uma sessão de gaming praticamente sem atrasos

Taxa de atualização ultrarrápida de 260 Hz para uma sessão de gaming praticamente sem atrasos

Enquanto joga os mais cativantes e intensos jogos de ação, o Philips Evnia oferece uma taxa de atualização de 260 Hz com overclock que lhe permite desfrutar de uma experiência de gaming ultra suave e sem atrasos. Especialmente para jogos de ritmo rápido, como jogos FPS e de corridas, proporciona imagens com um nível superior de movimento e nitidez. Irá desfrutar de uma envolvência mais profunda e sentir-se vivo no jogo.

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre os dispositivos e o monitor

O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.

Velocidade ultrarrápida de 0,3 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,3 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips com Smart MBR de 0,3 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Críticas

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Avisos legais

  1. A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.

  2. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  5. Cores do ecrã: é possível alcançar 10 bits com DP a 200 Hz com resolução QHD

  6. A função de overclock aumenta a taxa de atualização nativa, no entanto, tem alguns riscos associados. Se o ecrã for apresentado de forma anormal após a reinicialização, desligue a definição de overclock localizada no menu OSD do monitor.

  7. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível

  8. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo

  9. Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte e o suporte para auscultadores são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  10. O Stark Shadow Boost não pode ser ativado enquanto a baixa latência estiver ativada.

  11. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  12. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.