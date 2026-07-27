Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (Quad HD)
Enquanto joga os mais cativantes e intensos jogos de ação, o Philips Evnia oferece uma taxa de atualização de 260 Hz com overclock que lhe permite desfrutar de uma experiência de gaming ultra suave e sem atrasos. Especialmente para jogos de ritmo rápido, como jogos FPS e de corridas, proporciona imagens com um nível superior de movimento e nitidez. Irá desfrutar de uma envolvência mais profunda e sentir-se vivo no jogo.
O atraso de entrada corresponde ao tempo decorrido entre a execução de uma ação com dispositivos ligados e o momento em que o resultado é apresentado no ecrã. O atraso de entrada baixo reduz o tempo de atraso entre a introdução de um comando nos seus dispositivos e a respetiva visualização no monitor e melhora bastante a experiência de jogo em jogos de vídeo suscetíveis a tremores, o que é particularmente importante para quem joga jogos rápidos e competitivos.
O ecrã Philips com Smart MBR de 0,3 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.
Prémios
Críticas
A resolução máxima funciona apenas com entradas DP.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.
Cores do ecrã: é possível alcançar 10 bits com DP a 200 Hz com resolução QHD
A função de overclock aumenta a taxa de atualização nativa, no entanto, tem alguns riscos associados. Se o ecrã for apresentado de forma anormal após a reinicialização, desligue a definição de overclock localizada no menu OSD do monitor.
O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível
O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo
Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte e o suporte para auscultadores são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.
O Stark Shadow Boost não pode ser ativado enquanto a baixa latência estiver ativada.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.