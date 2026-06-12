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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor de gaming com MODO DUPLO

27M2N3800A/00

3
| (1) Avaliaç.
Alargue o seu horizonte de gaming
Desbloqueie jogos de outro nível com o modo duplo deste monitor Evnia. Alterne facilmente entre 3840 x 2160 a 160 Hz e 1920 x 1080 a 320 Hz com um simples botão para versatilidade e desempenho inigualáveis.
Ver todos os benefícios

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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Modo duplo: a flexibilidade para se adaptar ao seu jogo

Modo duplo: a flexibilidade para se adaptar ao seu jogo

Desfrute do melhor dos dois mundos com o modo duplo. Alterne facilmente entre 3840 x 2160 a 160 Hz para uma nitidez impressionante e 1920 x 1080 a 320 Hz para uma jogabilidade extremamente fluida. Quer procure imagens deslumbrantes ou ação a alta velocidade, este monitor adapta-se às suas necessidades num instante.

Taxas de atualização de 320 Hz para imagens fluidas e vívidas

Taxas de atualização de 320 Hz para imagens fluidas e vívidas

Sinta a derradeira vantagem em jogos intensos e competitivos com o monitor Philips Evnia. Concebido para jogadores que exigem imagens ultra suaves e sem atrasos, este monitor oferece uma taxa de atualização de 320 Hz, muito mais rápida do que os ecrãs normais. Diga adeus às frustrantes mudanças de fotogramas que fazem com que os inimigos saltem de forma imprevisível no ecrã. Com este ecrã de alto desempenho, irá ver todos os movimentos críticos em movimento ultra suave, proporcionando-lhe a precisão e a nitidez necessárias para estar um passo à frente dos seus oponentes e jogar com confiança.

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

Velocidade ultrarrápida de 0,5 ms para que possa desfrutar de imagens nítidas e de uma jogabilidade fluida

O ecrã Philips Evnia com Smart MBR de 0,5 ms elimina eficazmente manchas e desfocagem de movimento, proporcionando imagens brilhantes e precisas para melhorar a experiência de gaming. As cenas de ação mais rápidas e as transições dramáticas são apresentadas fluidamente. A melhor escolha para jogar títulos emocionantes e suscetíveis a tremores.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
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2
1

12/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Missing Linux Support for Display Management

As a Linux user, I am disappointed by the total lack of official Philips software support for display management on this operating system. Because Philips does not provide a Linux version of its monitor control utilities, I am forced to rely on community-developed, open-source software like 'Luminance' and 'ddcutil' just to adjust basic hardware settings like brightness and contrast without using the awkward physical buttons on the back of the screen. Moving forward, Philips should either release a cross-platform command-line utility, package their software as a Flatpak, or at the very least, ensure their monitor firmware strictly adheres to standard DDC/CI protocols so that open-source Linux tools can manage the display seamlessly without bugs.

Esta avaliação foi feita para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

Esta avaliação foi feita para Gaming monitor 27M2N3200NF Full HD gaming monitor

Date of Use 2026-04-22

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. Adobe RGB e cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC com base no CIE1976.

  3. Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. O Smart MBR destina-se a ajustar o brilho para a redução de desfocagem, por isso, não é possível ajustar o brilho enquanto o Smart MBR estiver ligado. Para reduzir a desfocagem de movimento, a retroiluminação LED irá piscar de forma sincronizada com a atualização do ecrã, o que poderá causar uma alteração de brilho percetível.

  6. O Smart MBR é um modo otimizado para jogos. Ligar o Smart MBR pode causar uma cintilação visível do ecrã. É recomendado que o desligue quando não estiver a utilizar a função de jogo.

  7. Tenha em atenção que a definição de baixa latência é ativada permanentemente e não pode ser desativada.

  8. Este monitor respira sustentabilidade: os pés do suporte e o suporte para auscultadores são fabricados com 35% de plástico reciclado e o chassis do monitor é fabricado com até 85% de plástico reciclado pós-consumo.

  9. Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

  10. Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®.

  12. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.

  13. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.