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27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5")
2560 x 1440 (Quad HD)
Prepare-se para jogar em até 360 Hz com uma definição de imagem associada que deixará toda a gente surpreendida. Alcance os objetivos e atinja os alvos mais rapidamente e, claro, com uma nitidez incrível: os jogos têm uma nitidez surpreendente enquanto acelera pelos níveis e percorre as cenas.
Evite que as verdadeiras cores do seu ecrã OLED QD desvaneçam ao longo do tempo. Para aumentar a vida útil do seu ecrã, este monitor tem uma proteção integrada de grafeno que arrefece o ecrã. O grafeno preserva a integridade do ecrã ao dispersar uniformemente o calor gerado pela luz azul emitida pelo ecrã e ao arrefecer de forma mais eficaz do que a grafite. Para os jogadores, isto significa que pode jogar com confiança que as cores do jogo permanecem perfeitas.
Os ecrãs Philips apresentam imagens CrystalClear, Quad HD de 2560 x 1440 ou 2560 x 1080 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis e dispondo de fontes com alta largura de banda, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
Prémios
4.8
de 5
6
Críticas
Lapciazul
16/04/2025
España
Deberian hacer mas monitores con esta hermosa calidad a este precio
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Pontos positivos
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Comprador verificado
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Esta avaliação foi feita para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse. O padrão de medição é uma linha horizontal.
Cobertura do DCI-P3 com base no CIE1976, Área sRGB com base no CIE1931, Área NTSC e Área Adobe RGB com base no CIE1976.
Pixéis ativos: 2560 (H) x 1440 (V). Número total de pixéis: 2576 (H) x 1456 (V); pixéis adicionais em cada lado, espaço reservado para órbita de pixéis.
A percentagem de luz emitida pelo ecrã na gama de 415-455 nm até à gama de 400-500 nm deve ser inferior a 50%.
Para um melhor desempenho de saída, certifique-se sempre de que a sua placa gráfica consegue alcançar a resolução máxima e a frequência de atualização deste ecrã Philips.
Este monitor respira sustentabilidade: a base é fabricada com 35% de plástico reciclado.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.
Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
Interface de suporte NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Certifique-se de que atualiza o controlador NVIDIA® G-SYNC® para a versão mais recente; consulte mais informações no site da NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Certifique-se de que a placa gráfica é compatível com NVIDIA® G-SYNC®