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  • Energy Label Europe B
    Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
  • Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
  • Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
  • Energy Label Europe B
    Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
  • Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
  • Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas

Descontinuado

BrillianceMonitor LCD 4K com Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.8
| (16) Críticas
Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas
O ecrã profissional expansivo Ultra HD de 32" da Philips proporciona-lhe espaço para se ampliar, ver imagens grandes e todos os detalhes em Definição Ultra-Alta.
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Resolução 4K UltraClear, cores ultra vívidas

  • Linha P

  • 32 (visualizável a 31,5"/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

16

Críticas

3

31/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Well worth the cost

I've been using this monitor since the product launched, and haven't had more than one real problem with it (check pros and cons). The price in my expensive country has halved since the launch too, making this a VERY appealing option for anybody that needs a physically big screen (so you don't need to waste much screen estate to scaling) in 4K. I use the display in both daytime when sun shines in, and in the middle of the night in complete darkness. I do graphics related color intensive work, and gaming that ranges from new titles to 90s classics, and this monitor fits every task at least adequately. The image remains clear, dark tones do not disappear even at 0% brightness AND contrast, which is rare. Panel uniformity on mine is good enough to not show noticeable bright spots even in complete darkness. When it comes to older, lower resolution games, this monitor performs admirably, not blurring the image too much, which was one of my biggest fears when I got it. Sure it has no Free/G-sync, or HDR, but that's what the specs say so what do you expect? If you're big on gaming, buy a gaming monitor, if you're big on productivity and like to game for entertainment, this is one is a fine choice. In the end it says something that personally I am looking into upgrading to a 4K high Hz display with variable sync support (for better new title gaming experience), reading through all the reviews I spot, but until I find one that is REALLY good without any meaningful downsides, I'm staying with this one. Even when I do find one, it's going to go through some rigorous testing against this monitor, especially on the color accuracy side of things before I decide to keep it.

Pontos positivos

Price. Many USB3 ports. Good color accuracy out of the box (amazing when calibrated on site). Low enough input lag and ghosting for any "non-hardcore" gaming. Great contrast due to VA panel technology. 1:1 pixel ratio option. Not too blurry scaling of lower resolution modes. Big enough physical size to use higher resolution modes without (much) scaling. Six image presets that can be customized at will.

Pontos negativos

Bezel might be considered a bit thick by some, but large viewing area should mitigate this somewhat. The "touch to activate" buttons, and therefore menus behind them, are absolutely horrible to operate at first. Even after a few years of use and no need to try to remember the buttons, I still make mistakes with them.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color

14/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product. Excellent Value

Perfect display for developers with a multi panel IDE. Great connectivity. Fantastic Price.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor with Ultra Wide-Color

05/01/2018

Italia

Italia

CONSIGLIATO PER INTENDITORI

PRODOTTO ALTAMENTE PERFORMANTE ED IDEALE PER USO PROFESSIONALE

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K con Ultra Wide-Color

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K con Ultra Wide-Color

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Avisos legais

  1. Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento

  2. Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.

  3. A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  4. A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org

  5. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  6. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  7. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse