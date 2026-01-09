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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com ligação USB-C

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Críticas
Simplifique as suas ligações
Este monitor Philips Brilliance com base USB-C diminui o emaranhado de cabos. Veja imagens 4K UHD nítidas e vívidas, estabeleça uma ligação segura à Intranet e recarregue o computador portátil. Tudo ao mesmo tempo com um único cabo USB-C.
Ver todos os benefícios

com base de monitor USB-C

Simplifique as suas ligações

  • Linha P

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Estação de base USB-C integrada

Estação de base USB-C integrada

Este ecrã da Philips inclui uma estação de base USB Type-C integrada com alimentação. O conetor USB-C elegante e reversível permite uma ligação simples de um só cabo. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos, como o rato, o teclado e o seu cabo Ethernet RJ-45, à estação de base do monitor. Basta ligar o seu computador portátil a este monitor com um único cabo USB-C para ver vídeos de alta resolução e transferir dados a velocidades extremamente elevadas, enquanto liga e recarrega o seu computador portátil.

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Ligue o seu computador portátil com um cabo USB-C

Este ecrã Philips dispõe de um conetor USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu dispositivo compatível diretamente. O seu USB-C fino reversível permite uma ligação fácil com um só cabo. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu dispositivo compatível em simultâneo.

Ligue e recarregue o computador portátil compatível através do monitor

Este monitor inclui um conector USB-C integrado que respeita a norma de alimentação por USB. Com uma gestão de energia inteligente e flexível, pode agora ligar e/ou recarregar o seu computador portátil compatível* diretamente através do monitor com um único cabo USB-C.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.4

de 5

14

Críticas

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Pontos positivos

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Pontos negativos

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Pontos positivos

10 bit color, HDR, contrast

Pontos negativos

bright spots in corners

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Pontos positivos

funktioner

Pontos negativos

inget

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

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Avisos legais

  1. Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt

  2. Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.

  3. Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. Luminosidade (típica): 400 cd/m2

  6. BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976

  7. Área NTSC com base no CIE1976

  8. Área sRGB com base no CIE1931

  9. Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976

  10. Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.

  11. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  12. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.