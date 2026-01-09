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Descontinuado
328P6VUBREB/00
Linha P
32 (31,5"/80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Este ecrã da Philips inclui uma estação de base USB Type-C integrada com alimentação. O conetor USB-C elegante e reversível permite uma ligação simples de um só cabo. Torne tudo mais simples ligando todos os seus periféricos, como o rato, o teclado e o seu cabo Ethernet RJ-45, à estação de base do monitor. Basta ligar o seu computador portátil a este monitor com um único cabo USB-C para ver vídeos de alta resolução e transferir dados a velocidades extremamente elevadas, enquanto liga e recarrega o seu computador portátil.
Este ecrã Philips dispõe de um conetor USB Type-C com fornecimento de alimentação. Com gestão de energia inteligente e flexível, pode carregar o seu dispositivo compatível diretamente. O seu USB-C fino reversível permite uma ligação fácil com um só cabo. Pode ver vídeos de alta resolução e transferir dados a uma velocidade muito elevada, enquanto alimenta e carrega o seu dispositivo compatível em simultâneo.
Este monitor inclui um conector USB-C integrado que respeita a norma de alimentação por USB. Com uma gestão de energia inteligente e flexível, pode agora ligar e/ou recarregar o seu computador portátil compatível* diretamente através do monitor com um único cabo USB-C.
3.4
de 5
14
Críticas
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Pontos positivos
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Pontos negativos
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Pontos positivos
10 bit color, HDR, contrast
Pontos negativos
bright spots in corners
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Pontos positivos
funktioner
Pontos negativos
inget
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Esta avaliação foi feita para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Para transmissão de vídeo através de USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar USB-C com modo DP Alt
Para a função de alimentação e carregamento por USB-C, o seu computador portátil/dispositivo tem de suportar as especificações de alimentação padrão por USB-C. Consulte o manual do utilizador ou o fabricante do seu computador portátil para obter mais detalhes.
Atividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Luminosidade (típica): 400 cd/m2
BT. 709/Cobertura DCI-PE com base no CIE1976
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
Cobertura Adobe RGB com base no CIE1976
Se a ligação Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione a opção USB 3.0 ou superior que pode suportar velocidades de LAN até 1 Gbps.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.