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Descontinuado
40PFK6560/12
Televisor LED Full HD fino com Android
Muito mais do que apenas aparência: o televisor FHD da série 6500 com o poder do Android. Começamos com o Perfect Pixel HD Engine para imagens brilhantes; em seguida adicionamos o Ambilight, um design moderno e os materiais autênticos para elevar a sua experiência ao próximo nível.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB e expansível
DVB-T/C/S/S2
Com o Android na sua Smart TV, irá desfrutar de um processador rápido e uma interface fácil de usar. É a sua rampa de lançamento para conteúdos ilimitados: desde o Google Play™, ao Netflix, a um navegador de Internet... e muito mais. Existe um menu fácil de navegar com ligações directas aos seus favoritos.
Adora assistir a filmes, mas exige a melhor imagem possível. O Perfect Natural Motion é a nossa tecnologia galardoada de melhoramento do movimento que resolve problemas de trepidação, proporcionando-lhe a melhor imagem em movimento. Os filmes são gravados com uma taxa de 24 fotogramas por segundo. O PNM quadruplica o número de fotogramas para 100 movimentos por segundo. Isto resolve a trepidação, para poder desfrutar de um movimento fluido com uma nitidez incrível.
Concebido com uma aparência contemporânea para se integrar na sua decoração. Porque o seu televisor deve ser igualmente belo tanto desligado, como ligado.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
Mawilm
30/12/2020
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.
Pontos positivos
Android, Ambilight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Data de utilização 2018-12-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Data de utilização 2018-12-29
Gerd57
05/02/2016
Deutschland
Comprador verificado
Klasse Bild
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.
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Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Tehnikopa
27/10/2015
Deutschland
Comprador verificado
Licht und Schatten
Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"
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Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.