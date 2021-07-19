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Descontinuado

LEDTV LED FHD

43PFS5525/12

4.4

| (12) Críticas | 83% recomendam este produto

Portátil. Acessível.

Procura um televisor com um bom desempenho, mas que não seja demasiado extravagante? Este televisor LED compacto e económico tem tudo do que precisa e nada mais. O Pixel Plus HD proporciona uma imagem nítida, o som é cristalino e é fácil de mover de uma divisão para outra.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Televisor Full HD

Portátil. Acessível.

  • 108 cm (43")

  • Televisor LED Full HD

  • Pixel Plus HD

Moldura minimalista em prateado brilhante. Pés estreitos.

Televisor LED Full HD. Resolução de elevada qualidade.

Eleve a tecnologia HD a outro nível com Full HD. Apresentando uma imagem mais nítida com maior luminosidade, cores realistas e um melhor contraste, o seu ecrã Full HD irá tornar a sua experiência de TV ainda melhor.

Duas portas HDMI. Ligação fácil com DVD.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

12

Críticas

83%

recomendam este produto

2
1

19/07/2021

Nederland

Nederland

Heel mooi beeld

Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.

Pontos positivos

Goede kwaliteit ,mooie uitstraling

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Data de utilização 2021-06-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Data de utilização 2021-06-19

16/05/2021

België

België

goed toestel

zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit

Pontos positivos

zeer goede beeldkwalitet

Pontos negativos

langzame opstart

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Data de utilização 2020-04-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Data de utilização 2020-04-16

16/03/2021

België

België

Comprador verificado

Bon achat

Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.

Pontos positivos

Prix

Pontos negativos

Pas de connexion internet

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD

Data de utilização 2020-02-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD

Data de utilização 2020-02-16

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.