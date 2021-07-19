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Descontinuado
43PFS5525/12
Portátil. Acessível.
Procura um televisor com um bom desempenho, mas que não seja demasiado extravagante? Este televisor LED compacto e económico tem tudo do que precisa e nada mais. O Pixel Plus HD proporciona uma imagem nítida, o som é cristalino e é fácil de mover de uma divisão para outra.
108 cm (43")
Televisor LED Full HD
Pixel Plus HD
Eleve a tecnologia HD a outro nível com Full HD. Apresentando uma imagem mais nítida com maior luminosidade, cores realistas e um melhor contraste, o seu ecrã Full HD irá tornar a sua experiência de TV ainda melhor.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.4
de 5
12
Críticas
83%
recomendam este produto
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Pontos positivos
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Data de utilização 2021-06-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Data de utilização 2021-06-19
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Pontos positivos
zeer goede beeldkwalitet
Pontos negativos
langzame opstart
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Data de utilização 2020-04-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Data de utilização 2020-04-16
Superkine
16/03/2021
België
Comprador verificado
Bon achat
Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.
Pontos positivos
Prix
Pontos negativos
Pas de connexion internet
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Data de utilização 2020-02-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Data de utilização 2020-02-16
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.