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Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes
Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.
Tipo de lâmpada: D2S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?
As nossas luzes para automóvel inovadoras e de alta qualidade foram galardoadas e são repetidamente reconhecidas por peritos do setor automóvel.
Críticas