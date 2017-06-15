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Xenon X-tremeVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85122XV2C1

Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes

Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.

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Veja cada irregularidade, curva e obstáculo na estrada

Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes

  • Tipo de lâmpada: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?

As lâmpadas para automóveis da Philips foram galardoadas

As nossas luzes para automóvel inovadoras e de alta qualidade foram galardoadas e são repetidamente reconhecidas por peritos do setor automóvel.

Especificações técnicas

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