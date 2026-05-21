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Descontinuado
Sistema de conforto para pele
1 pente de encaixe, 3 mm
50 min. autonomia sem cabo/8 h carreg.
Concebido para ser seguro e confortável para axilas, peito e abdominais, costas e ombros, zona da virilha e pernas. O sistema de conforto para pele agarra e corta pêlos de diferentes comprimentos, sem necessitar de vários utensílios e sem contacto entre a pele e os rebordos afiados. Os aparadores bidireccionais aparam os pêlos mais compridos, que são cortados pela rede para um resultado mais rente.
O sistema de conforto para pele dispõe de uma rede hipoalergénica e pontas arredondadas para proteger a sua pele durante o corte.
Inclui 1 pente para um aparar natural a 3 mm. Encaixe o pente no sistema de corte para aparar os pêlos a um comprimento fixo de 3 mm. Pode utilizar o sistema de corte sem o pente para um resultado mais rente. Para pêlos mais grossos, recomenda-se pré-aparar com o pente.
4.1
de 5
742
Críticas
84%
recomendam este produto
Brunol
21/05/2026
Portugal
Excelente produto
Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
28/01/2024
Portugal
Comprador verificado
Muito bom. Boa autonomia.
Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.
Pontos positivos
Autonomia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Heartixt
18/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Honesto
Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água