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Descontinuado

Bodygroom series 3000Aparador corporal seguro para chuveiro

BG2024/15

4.1
| (742) Críticas | 84% recomendam este produto
Aparar rente, corte confortável
A Series 3000 foi concebida para cortar rapidamente os pêlos, sem comprometer o conforto da pele. Pode cortar com o sistema de conforto para pele ou aparar utilizando o pente incluído de 3 mm de comprimento.
Ver todos os benefícios

Todas as zonas abaixo do pescoço

Aparar rente, corte confortável

  • Sistema de conforto para pele

  • 1 pente de encaixe, 3 mm

  • 50 min. autonomia sem cabo/8 h carreg.

Apare ou corte em todas zonas corporais com confiança

Apare ou corte em todas zonas corporais com confiança

Concebido para ser seguro e confortável para axilas, peito e abdominais, costas e ombros, zona da virilha e pernas. O sistema de conforto para pele agarra e corta pêlos de diferentes comprimentos, sem necessitar de vários utensílios e sem contacto entre a pele e os rebordos afiados. Os aparadores bidireccionais aparam os pêlos mais compridos, que são cortados pela rede para um resultado mais rente.

Pontas arredondadas e rede hipoalergénica para conforto da pele

Pontas arredondadas e rede hipoalergénica para conforto da pele

O sistema de conforto para pele dispõe de uma rede hipoalergénica e pontas arredondadas para proteger a sua pele durante o corte.

Inclui pente de 3 mm para um aparar rente

Inclui pente de 3 mm para um aparar rente

Inclui 1 pente para um aparar natural a 3 mm. Encaixe o pente no sistema de corte para aparar os pêlos a um comprimento fixo de 3 mm. Pode utilizar o sistema de corte sem o pente para um resultado mais rente. Para pêlos mais grossos, recomenda-se pré-aparar com o pente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

742

Críticas

84%

recomendam este produto

21/05/2026

Portugal

Portugal

Excelente produto

Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

28/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom. Boa autonomia.

Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.

Pontos positivos

Autonomia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

18/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Honesto

Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

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