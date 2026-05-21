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  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
  • Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas

Bodygroom Series 3000Aparador para corpo e virilha à prova de água

BG3027/03

4.1
| (742) Críticas | 84% recomendam este produto
Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas
A série 3000 foi desenvolvida para cortar rapidamente os pelos, sem comprometer o conforto da pele. Utilize a máquina de barbear suave para a pele com tecnologia 2D de seguimento de contornos ou apare colocando os pentes de 3, 5 ou 7 mm de comprimento.
Ver todos os benefícios
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A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Seguimento de contornos 2D com tecnologia de proteção da pele

Apare os pelos de forma suave e segura em todas as zonas

  • 3 pentes de encaixe, 3, 5, 7 mm

  • Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D

  • 60 minutos de autonomia sem fios, carregamento de 1 hora

Depilação com segurança e conforto para a pele delicada

Depilação com segurança e conforto para a pele delicada

A cabeça do depilador possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele de cortes e golpes durante o corte.

Pente e aparador bidirecional para aparar em todas as direções

Pente e aparador bidirecional para aparar em todas as direções

O sistema de corte inclui 3 pentes acopláveis para aparar a 3 mm, 5 mm e 7 mm, ou pode ser utilizado sem um pente para um acabamento mais apurado.

Aparador corporal 100% à prova de água

Aparador corporal 100% à prova de água

O seu aparador corporal a húmido e a seco é totalmente resistente à água, para que possa utilizá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, utilize nos pelos secos antes do duche.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

742

Críticas

84%

recomendam este produto

21/05/2026

Portugal

Portugal

Excelente produto

Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

28/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom. Boa autonomia.

Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.

Pontos positivos

Autonomia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

18/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Honesto

Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

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  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 