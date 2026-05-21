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  • Depilação corporal suave e sem esforço
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Body GroomerCom sistema de barbear de proteção tripla

BG3485/15

4.1
| (742) Críticas | 84% recomendam este produto
Depilação corporal suave e sem esforço
Desfrute de uma depilação corporal sem esforço e de um conforto elevado da pele. O sistema de barbear de proteção tripla garante um barbear apurado e suave, mesmo em áreas sensíveis, enquanto o acessório de pente de 2, 3 ou 5 mm proporciona um aspeto definido e aparado.
Ver todos os benefícios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Para resultados apurados, mas confortáveis

Depilação corporal suave e sem esforço

  • Sistema de barbear de proteção tripla

  • Resultados apurados na pele

  • Pentes aparadores bidirecionais

  • 100% seguro para chuveiro

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Com corte até 0,2 mm, a nossa tecnologia de corte proporciona-lhe a experiência de corte apurado e preciso de que necessita. Inclui a nossa rede de corte em forma de diamante, que funciona na perfeição para garantir um acabamento suave e uniforme, deixando a sua pele macia e fresca.

Pentes de encaixe para aparar pelos em qualquer direção

Pentes de encaixe para aparar pelos em qualquer direção

Com comprimentos personalizáveis de 2, 3 ou 5 mm para se adequarem ao seu estilo, os pentes bidirecionais aparam em qualquer direção, assegurando uma depilação sem esforço e eficaz em todo o corpo, mesmo nas zonas íntimas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

742

Críticas

84%

recomendam este produto

21/05/2026

Portugal

Portugal

Excelente produto

Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla

Date of Use 2026-05-15

28/01/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom. Boa autonomia.

Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.

Pontos positivos

Autonomia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

18/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Honesto

Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

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