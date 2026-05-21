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Sistema de barbear de proteção tripla
Resultados apurados na pele
Pentes aparadores bidirecionais
100% seguro para chuveiro
O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.
Com corte até 0,2 mm, a nossa tecnologia de corte proporciona-lhe a experiência de corte apurado e preciso de que necessita. Inclui a nossa rede de corte em forma de diamante, que funciona na perfeição para garantir um acabamento suave e uniforme, deixando a sua pele macia e fresca.
Com comprimentos personalizáveis de 2, 3 ou 5 mm para se adequarem ao seu estilo, os pentes bidirecionais aparam em qualquer direção, assegurando uma depilação sem esforço e eficaz em todo o corpo, mesmo nas zonas íntimas.
4.1
de 5
742
Críticas
84%
recomendam este produto
Brunol
21/05/2026
Portugal
Excelente produto
Melhor máquina que usei até hoje. 100% eficaz. Carregamento rápido e boa grande autonomia. Muito satisfeito.
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
Esta avaliação foi feita para Body Groomer BG3485/15 Com sistema de barbear de proteção tripla
Date of Use 2026-05-15
28/01/2024
Portugal
Comprador verificado
Muito bom. Boa autonomia.
Muito boa autonomia. Dos melhores no mercado. Carregamento rápido.
Pontos positivos
Autonomia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Heartixt
18/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Honesto
Cumpre o anunciado de modo satisfatório e eficaz. Boa relação preço/qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra