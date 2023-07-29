Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)
Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D
61 min. sem cabo/1 h de carreg.
Acessório para alcançar as costas
Garantia até 5 anos
Agora pode aparar em todo o corpo com confiança com uma única ferramenta. Este aparador para corpo Philips para homem corta os pelos a 3 comprimentos diferentes para resultados perfeitos e uniformes nas suas costas, ombros, peito, barriga, axilas, braços, zona das virilhas e pernas.
Remova os pêlos das costas comodamente. Acessório especialmente concebido para uma remoção cómoda dos pêlos das costas.
A cabeça do depilador possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele de cortes e golpes durante o corte.
4.2
de 5
632
Críticas
87%
recomendam este produto
Medardo
29/07/2023
Portugal
Muito bom
Prático e realmente eficaz. Agora consigo fazer as costas sozinho. Muito bom.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
a250960
21/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Funciona muito bem.
Pode ser utilizado em todo o coro de forma autónoma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
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Jorge M
23/10/2020
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina bem eficaz
Excelente em todos os aspectos e fácil de usar, elevada autonomia.
Pontos positivos
Fácil de usar e Excelente autonomia
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
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Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.