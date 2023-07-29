Apare os pelos na totalidade e de forma segura em todas as zonas

A série 5000 foi desenvolvida para cortar rapidamente os pelos, sem comprometer o conforto da pele, mesmo em zonas difíceis de alcançar, como as costas. Utilize a máquina de barbear suave para a pele com tecnologia 2D de seguimento de contornos ou apare com os pentes de 2, 3, 5 ou 7 mm de comprimento.