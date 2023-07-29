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  • Apare os pelos na totalidade e de forma segura em todas as zonas
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Bodygroom Series 5000Aparador para corpo e virilha à prova de água

BG5021/16

4.2
| (632) Críticas | 87% recomendam este produto
Apare os pelos na totalidade e de forma segura em todas as zonas
A série 5000 foi desenvolvida para cortar rapidamente os pelos, sem comprometer o conforto da pele, mesmo em zonas difíceis de alcançar, como as costas. Utilize a máquina de barbear suave para a pele com tecnologia 2D de seguimento de contornos ou apare com os pentes de 2, 3, 5 ou 7 mm de comprimento.
Ver todos os benefícios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Seguimento de contornos 2D com tecnologia de proteção da pele

Apare os pelos na totalidade e de forma segura em todas as zonas

  • 5 pentes de encaixe (2, 3, 5 e 7 mm)

  • Máquina de barbear com seguimento de contornos 2D

  • 61 min. sem cabo/1 h de carreg.

  • Acessório para alcançar as costas

  • Garantia até 5 anos

Aparador para o corpo inteiro num único produto

Aparador para o corpo inteiro num único produto

Agora pode aparar em todo o corpo com confiança com uma única ferramenta. Este aparador para corpo Philips para homem corta os pelos a 4 comprimentos diferentes para resultados perfeitos e uniformes nas suas costas, ombros, peito, barriga, axilas, braços, zona das virilhas e pernas.

Cortar os pelos nas áreas de difícil acesso com a ajuda do acessório para costas

Cortar os pelos nas áreas de difícil acesso com a ajuda do acessório para costas

Remova os pêlos das costas comodamente. Acessório especialmente concebido para uma remoção cómoda dos pêlos das costas.

Depilação com segurança e conforto para a pele delicada

Depilação com segurança e conforto para a pele delicada

A cabeça do depilador possui pontas arredondadas patenteadas e uma rede hipoalergénica para proteger a sua pele de cortes e golpes durante o corte.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

632

Críticas

87%

recomendam este produto

29/07/2023

Portugal

Portugal

Muito bom

Prático e realmente eficaz. Agora consigo fazer as costas sozinho. Muito bom.

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Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

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21/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funciona muito bem.

Pode ser utilizado em todo o coro de forma autónoma.

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23/10/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina bem eficaz

Excelente em todos os aspectos e fácil de usar, elevada autonomia.

Pontos positivos

Fácil de usar e Excelente autonomia

Pontos negativos

Nenhuma

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Avisos legais

  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.