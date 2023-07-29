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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Sistema de barbear de proteção tripla
Resultados apurados na pele
Acessório para costas dobrável
Pentes aparadores bidirecionais
100% seguro para chuveiro
O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.
Com corte até 0,2 mm, a nossa tecnologia de corte proporciona-lhe a experiência de corte apurado e preciso de que necessita. Inclui a nossa rede de corte em forma de diamante, que funciona na perfeição para garantir um acabamento suave e uniforme, deixando a sua pele macia e fresca.
O nosso novo acessório para as costas dobrável proporciona uma experiência ergonómica melhorada e melhora significativamente o alcance em todo o corpo. A pega inclui várias regulações para permitir um depilar confortável de todos os lados.
4.2
de 5
632
Críticas
87%
recomendam este produto
Medardo
29/07/2023
Portugal
Muito bom
Prático e realmente eficaz. Agora consigo fazer as costas sozinho. Muito bom.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
a250960
21/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Funciona muito bem.
Pode ser utilizado em todo o coro de forma autónoma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Jorge M
23/10/2020
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina bem eficaz
Excelente em todos os aspectos e fácil de usar, elevada autonomia.
Pontos positivos
Fácil de usar e Excelente autonomia
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água
Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra