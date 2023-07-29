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  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele
  • Depilação corporal suave para a pele

Body Groomer 5000 SeriesCom sistema de barbear de proteção tripla

BG5480/15

4.2
| (632) Críticas | 87% recomendam este produto
Depilação corporal suave para a pele
Experimente um barbear apurado e suave em todo o corpo, incluindo as suas zonas íntimas, sem comprometer o conforto da pele. Existem 3 regulações de comprimento para um corte versátil, além de o acessório para costas dobrável, que ajuda nas áreas difíceis de alcançar.
Ver todos os benefícios
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A marca de cuidados masculinos elétricos preferida em todo o mundo1

Para resultados perfeitos e suaves para a pele em todo o corpo

Depilação corporal suave para a pele

  • Sistema de barbear de proteção tripla

  • Resultados apurados na pele

  • Acessório para costas dobrável

  • Pentes aparadores bidirecionais

  • 100% seguro para chuveiro

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

Tecnologia de corte patenteada que é suave sobre a pele

O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Corte suave e apurado até 0,2 mm de comprimento

Com corte até 0,2 mm, a nossa tecnologia de corte proporciona-lhe a experiência de corte apurado e preciso de que necessita. Inclui a nossa rede de corte em forma de diamante, que funciona na perfeição para garantir um acabamento suave e uniforme, deixando a sua pele macia e fresca.

Para maior alcance em áreas difíceis de alcançar

Para maior alcance em áreas difíceis de alcançar

O nosso novo acessório para as costas dobrável proporciona uma experiência ergonómica melhorada e melhora significativamente o alcance em todo o corpo. A pega inclui várias regulações para permitir um depilar confortável de todos os lados.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

632

Críticas

87%

recomendam este produto

29/07/2023

Portugal

Portugal

Muito bom

Prático e realmente eficaz. Agora consigo fazer as costas sozinho. Muito bom.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

21/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Funciona muito bem.

Pode ser utilizado em todo o coro de forma autónoma.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

23/10/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina bem eficaz

Excelente em todos os aspectos e fácil de usar, elevada autonomia.

Pontos positivos

Fácil de usar e Excelente autonomia

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Aparador para corpo e virilha à prova de água

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  1. Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024. 

  1. A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar

  2. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra