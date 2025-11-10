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Sistema de barbear de proteção tripla
Cabeça flexível 2D
Lâminas do aparador suaves para a pele
Resultados apurados na pele
100% seguro para chuveiro
O inovador sistema de cabeça dupla oferece-lhe um aparar suave e apurado que deixa a sua pele macia e fresca, ou um look aparado preciso que complementa na perfeição o seu estilo único. Este aparador tem a versatilidade de que precisa.
O sistema de barbear de proteção tripla tem pontas de pérola para um maior conforto da pele e orifícios em forma de diamante para segurar a pele sem esforço, enquanto a proteção minimiza significativamente a irritação da pele.
Com tecnologia de seguimento de contornos, a cabeça flexível 2D adapta a cabeça da máquina de barbear para seguir os contornos das suas zonas corporais. Agarra até os pelos mais difíceis.
4.4
de 5
120
Críticas
95%
recomendam este produto
fmmf
10/11/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente aparador versátil
Aparador corporal muito versátil a bateria e com possibilidade de usar debaixo de água. A bateria tem uma duração elevada e o facto de ter um carregamento rápido para uma sessão de aparar é uma funcionalidade excelente. O facto de ter duas cabeças é bastante bom para as diferentes utilizações, seja para aparar a barba ou depilar o corpo. A cabeça 2D permite fazer a depilação corporal muito mais facilmente devido a se ajustar às formas do corpo. O facto de ter luz é algo que embora não procurasse neste tipo de produto, torna-se bastante útil em algumas zonas. Os diferentes acessórios tornam bastante fácil e confortável a sua utilização nas zonas íntimas.
Pontos positivos
Poder usar dentro de água, cabeça 2D, luz
Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar
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Mdduarte
10/11/2025
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente
Adorei esta máquina! Já experimentei várias ao longo dos anos e nenhuma foi tão confortável como esta. O corte é super suave, não repuxa os pelos e deixa a pele impecável, mesmo nas zonas mais sensíveis. A cabeça adapta-se muito bem ao corpo e o facto de poder usar no banho é uma grande vantagem. Se tivesse de apontar algo a melhorar, talvez gostasse que o aparador tivesse um ajuste ainda mais curto, mas nada que comprometa o resultado.
Pontos positivos
Corte suave
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar
Sim, recomendo este produto
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José R.
07/11/2025
Portugal
Parte da promoção
Aparador prático e multifunções
Aparador corporal muito versátil. Com a possibilidade de aparar rente, para a retirada completa do pêlo, com cabeça de corte, ou apenas aparar os pêlos, com uma determinada altura. Vários acessórios para aparar o pêlo, uma para cortar o pelo rente, outro para cortar pelo até 3mm de altura, e outro para alturas até 7mm. Com luz led em funcionamento, e possibilidade de aparar a seco ou molhado (no chuveiro) Com base de carregamento (basta ligar a porta num vulgar carregador USB), e bolsa se transporte.
Pontos positivos
Versátil e prática
Pontos negativos
A colocação das diversas cabeças nos acessórios é algo confusa.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabeça flexível 2D e sistema de barbear e depilar
Sim, recomendo este produto
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Inquérito online de 16 003 homens, utilizadores de corte de pelos elétrico, realizado em 2024.
A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra