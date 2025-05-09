Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
BHD017/40
1800 W
Regulação ThermoProtect
Este secador de cabelo de 1800 W cria um fluxo de ar elevado e potência de secagem para resultados fantásticos e profissionais todos os dias.
A regulação de temperatura ThermoProtect com temperatura constante do fluxo de ar permite-lhe secar rapidamente o seu cabelo sem sobreaquecer, mantendo o nível de humidade natural do seu cabelo para garantir um aspeto brilhante e saudável.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar o penteado perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
Lutta
09/05/2025
België
Comprador verificado
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Esta avaliação foi feita para DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Esta avaliação foi feita para DryCare Essential BHD017/40 Föhn