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DryCare EssentialSecador

BHD017/40

5
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É fácil cuidar do seu cabelo
O secador Philips ThermoProtect Essential com uma potência de 1800 W permite-lhe secar rapidamente o cabelo, enquanto a regulação ThermoProtect lhe proporciona um cuidado extra. Com 6 regulações flexíveis de calor e velocidade, foi concebido para satisfazer diferentes necessidades de secagem.
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É fácil cuidar do seu cabelo

  • 1800 W

  • Regulação ThermoProtect

1800 W para secagem rápida

1800 W para secagem rápida

Este secador de cabelo de 1800 W cria um fluxo de ar elevado e potência de secagem para resultados fantásticos e profissionais todos os dias.

Regulação de temperatura ThermoProtect

Regulação de temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect com temperatura constante do fluxo de ar permite-lhe secar rapidamente o seu cabelo sem sobreaquecer, mantendo o nível de humidade natural do seu cabelo para garantir um aspeto brilhante e saudável.

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar o penteado perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

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5.0

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Avaliaç.

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1

09/05/2025

België

België

Comprador verificado

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Esta avaliação foi feita para DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Esta avaliação foi feita para DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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