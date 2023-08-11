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2100 W
Acessório ThermoProtect
6 reg. temperatura e velocidade
Este secador de cabelo de 2100 W cria um fluxo de ar potente para resultados magníficos, dia após dia.
O acessório ThermoProtect de design exclusivo mistura eficazmente o ar quente e frio para um cuidado diário. Reduz a temperatura em 15 °C, sem deixar de secar rapidamente o seu cabelo.
Escolha facilmente a combinação de calor e velocidade que funciona melhor para o seu cabelo e estilo. Seis regulações diferentes asseguram um controlo preciso para um penteado personalizado.
4.5
de 5
675
Críticas
97%
recomendam este produto
Mrl08Pr
11/08/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Excelente produto. Boas funcionalidades. A Philips sempre foi uma marca de referência.
Pontos positivos
Boa qualidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD351/10 Secador de cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD351/10 Secador de cabelo
Nina.93
16/12/2021
Portugal
muito boa secagem
a minha filha de 6 anos tem o cabelo bastante comprido e este secador é optimo para uma secagem rapida sem ter de aumentar muito a temperatura. o seu acessorio extra facilita bastante a secagem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabelo
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Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabelo
clsofia
06/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Bom
Para quem pretende um equipamento simples e eficaz é o ideal. gostei bastante.
Pontos positivos
gosto do facto da velocidade do secador ser num botão independente da temperatura, o ar frio de fixação do penteado ser incluido no botão não ter de estar sempre a precionar para funcionar como em outros equipamentos
Pontos negativos
até agora não encontrei nenhuma
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Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD341/30 Secador de cabelo
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