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Todas as séries

  • Secagem rápida sem danificar com o calor**
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Recondicionado

5000 SeriesSecador de cabelo renovado

BHD500/00R1

4.6
| (866) Críticas | 98% recomendam este produto
Secagem rápida sem danificar com o calor**
A tecnologia de proteção térmica proporciona-lhe a melhor proteção contra os danos provocados pelo calor, ao controlar ativamente a temperatura do ar do secador até ao nível ideal.
Ver todos os benefícios

Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais

com tecnologia de proteção térmica

Secagem rápida sem danificar com o calor**

  • 2100 W

  • Tecnologia de proteção térmica

  • 2x cuidado iónico*

  • 3 reg. de temperatura e 2 de velocidade

Tecnologia de proteção térmica para a melhor proteção térmica

Tecnologia de proteção térmica para a melhor proteção térmica

O sensor de deteção de sobreaquecimento otimiza e controla ativamente a temperatura do ar, protegendo o seu cabelo de eventuais danos** causados por sobreaquecimento. Desfrute de uma experiência de secagem sem preocupações com a tecnologia de proteção térmica.

Secagem rápida para resultados profissionais com 2100 W

Secagem rápida para resultados profissionais com 2100 W

Este secador de cabelo profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a experiência de secagem e de modelação mais rápida e mais fácil.

2 vezes mais cuidado iónico* para cabelo brilhante e sem frisado

2 vezes mais cuidado iónico* para cabelo brilhante e sem frisado

Este potente sistema iónico gera até 40 milhões de iões por sessão de secagem, intensificando o brilho do seu cabelo. Para que possa desfrutar de um cabelo brilhante e sem frisado.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. em comparação com BHD350 na regulação máxima

  2. Ajuste da proteção térmica