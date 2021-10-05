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Recondicionado
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2100 W
Tecnologia de proteção térmica
2x cuidado iónico*
3 reg. de temperatura e 2 de velocidade
O sensor de deteção de sobreaquecimento otimiza e controla ativamente a temperatura do ar, protegendo o seu cabelo de eventuais danos** causados por sobreaquecimento. Desfrute de uma experiência de secagem sem preocupações com a tecnologia de proteção térmica.
Este secador de cabelo profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a experiência de secagem e de modelação mais rápida e mais fácil.
Este potente sistema iónico gera até 40 milhões de iões por sessão de secagem, intensificando o brilho do seu cabelo. Para que possa desfrutar de um cabelo brilhante e sem frisado.
em comparação com BHD350 na regulação máxima
Ajuste da proteção térmica