O secador de cabelo Philips 5000 BHD510/00 é muito eficiente. Tem a boa potência, o que permite secar o cabelo com rapidez, sem queimar os fios. Usei sempre a potência máxima e não senti que os meus fios ficassem mais secos (utilizei durante 2 semanas, todos os dias). No entanto, é importante mencionar que uso sempre um termoprotector antes de usar qualquer secador. Uma das maiores vantagens é ser muito leve, o que permite secar o cabelo sem causar dores nos braços. O secador vem com 2 adaptadores: difusor e o bico. Durante a sua utilização reparei que apenas os adaptadores e a parte em que sai o calor ficaram quentes, mas não o secador em si, o que é uma vantagem para quem estica o cabelo com secador. Adorei o design! Simples e elegante, gostei principalmente que a parte de trás do secador fosse para dentro, ao contrário do que é habitual. A única coisa que mudaria seria o botão de frio ser fixo, como o tá maior potência, pois costumo ter dores nos pulsos e ficar a pressionar o botão de frio quando quer usar acaba por custar um pouco. De forma geral o secador Philips 5000 é um óptimo secador, eficiente, leve e elegante. Recomendaria o produto a qualquer pessoa, principalmente a quem tem cabelo compridos pois em cerca de 5 minutos consegue secar o cabelo.