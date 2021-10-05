Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
2300 W
Tecnologia de proteção térmica
4 vezes mais cuidado iónico*
3 reg. de temperatura e 2 de velocidade
O sensor de deteção de sobreaquecimento otimiza e controla ativamente a temperatura do ar, protegendo o seu cabelo de eventuais danos** causados por sobreaquecimento. Desfrute de uma experiência de secagem sem preocupações com a tecnologia de proteção térmica.
Um fluxo de ar mais potente de 2300 W torna a secagem 20%** mais rápida, enquanto protege o seu cabelo.
O motor de alto desempenho deste secador foi desenvolvido para o mercado profissional. Gera uma velocidade de ar de até 110 km/h****, para uma secagem rápida e um penteado impressionante.
4.6
de 5
866
Críticas
98%
recomendam este produto
Maria_60
05/10/2021
Portugal
Parte da promoção
Secador de cabelo Philips
Excelente produto e faz exatamente o que é descrito. Os seus 3 níveis de regulação de temperatura faz com que possamos escolher qual a temperatura mais adequada para o nosso cabelo dispondo sempre de proteção de proteção de forma a que os nossos cabelos não sejam danificados. O facto de ser rápido e ter um sistema de proteção térmica foram sem dúvida os aspectos mais valorizados fazendo com que o peso não totalmente leve do secador fosse completamente desconsiderado. Outro aspecto positivo foi o facto de ter um difusor
Pontos positivos
Potência, sistema térmico
Pontos negativos
Peso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
Agnes14
28/09/2021
Portugal
Parte da promoção
O secador Philips 5000 é eficiente e leve
O secador de cabelo Philips 5000 BHD510/00 é muito eficiente. Tem a boa potência, o que permite secar o cabelo com rapidez, sem queimar os fios. Usei sempre a potência máxima e não senti que os meus fios ficassem mais secos (utilizei durante 2 semanas, todos os dias). No entanto, é importante mencionar que uso sempre um termoprotector antes de usar qualquer secador. Uma das maiores vantagens é ser muito leve, o que permite secar o cabelo sem causar dores nos braços. O secador vem com 2 adaptadores: difusor e o bico. Durante a sua utilização reparei que apenas os adaptadores e a parte em que sai o calor ficaram quentes, mas não o secador em si, o que é uma vantagem para quem estica o cabelo com secador. Adorei o design! Simples e elegante, gostei principalmente que a parte de trás do secador fosse para dentro, ao contrário do que é habitual. A única coisa que mudaria seria o botão de frio ser fixo, como o tá maior potência, pois costumo ter dores nos pulsos e ficar a pressionar o botão de frio quando quer usar acaba por custar um pouco. De forma geral o secador Philips 5000 é um óptimo secador, eficiente, leve e elegante. Recomendaria o produto a qualquer pessoa, principalmente a quem tem cabelo compridos pois em cerca de 5 minutos consegue secar o cabelo.
Pontos positivos
Potência elevada, muito leve e elegante
Pontos negativos
Botão de frio não ser fixo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
vfds
28/09/2021
Portugal
Parte da promoção
Prático e com excelente desempenho
Secagem rápida e eficiente. Equipamento leve e fácil de manusear.
Pontos positivos
Rapidez de secagem; peso do equipamento
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo
em comparação com BHD350 na regulação máxima
Ajuste da proteção térmica
* em comparação com um secador normal
* * Teste realizado num laboratório da Philips com o bico na regulação máxima