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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Tecnologia personalizada
Sensor de infravermelhos
Secagem potente: 20% mais rápida*
Mantém até 90%** da humidade
Tecnologia SenseIQ para uma experiência de secagem personalizada. DETETA. O sensor de infravermelhos do secador analisa continuamente a temperatura do seu cabelo para uma proteção personalizada. ADATPA. O sensor ajusta a temperatura até 4000 vezes por sessão de secagem*** para evitar os aquecimentos excessivos. CUIDADO. A nossa tecnologia de deteção e adaptação protege o cabelo durante a secagem, mantendo até 90%** da humidade natural do seu cabelo.
Enquanto outros secadores medem apenas a temperatura do fluxo de ar, o secador Philips com tecnologia SenseIQ mede a temperatura do seu cabelo para evitar os aquecimentos excessivos. Equipado com um sensor de infravermelhos que garante a experiência de secagem certa para o seu cabelo.
O secador com SenseIQ ajusta a temperatura do fluxo de ar até 4000 vezes por sessão de secagem*** para evitar os aquecimentos excessivos.
4.6
de 5
151
Críticas
94%
recomendam este produto
EmilieD
28/11/2022
France
Parte da promoção
Beau, efficace et doux pour les cheveux
Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore
Pontos positivos
Efficacité, simplicité, douceur, design
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
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Jennytestout
28/11/2022
France
Parte da promoção
Top
Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande
Pontos positivos
Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux
Pontos negativos
Prix
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Manon41
28/11/2022
France
Parte da promoção
Facile d'utilisation, respecte les cheveux
J'ai le cheveux frisé, coloré et fragile. Je n'aimais pas utiliser de sèche cheveux car c'était juste infernal et même mauvais pour ma chevelure. Mais le Prestige BHD628/00 m'a réconciliée avec ses pairs. Il est facile d'utilisation, peu bruyant, joli mais surtout génial pour toutes les chevelures même les plus fragiles. J'adore
Pontos positivos
Doux pour les cheveux, joli, facile d'utilisation
Pontos negativos
Aucun
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Mais rápido em comparação com o secador BHD004 de 1800 W
Em modo Gentle, após 5 min. de secagem
Medido ao longo de uma sessão de secagem de 10 minutos
em comparação com o HP8280
em comparação com o HP8280 sem fio e acessórios