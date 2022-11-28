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Descontinuado

PrestigeSecador de cabelo

BHD628/00

4.6
| (151) Críticas | 94% recomendam este produto
Secagem personalizada com SenseIQ
Apresentamos o secador da Philips com SenseIQ. Deteta e adapta-se ao seu cabelo, ajustando a temperatura para evitar o sobreaquecimento e mantendo a humidade natural do seu cabelo. Cada vez que secar o cabelo, este terá um aspeto bonito e cuidado.
Ver todos os benefícios

Para um cabelo brilhante, hidratado e com um aspeto saudável

Secagem personalizada com SenseIQ

  • Tecnologia personalizada

  • Sensor de infravermelhos

  • Secagem potente: 20% mais rápida*

  • Mantém até 90%** da humidade

Experiência de secagem personalizada

Experiência de secagem personalizada

Tecnologia SenseIQ para uma experiência de secagem personalizada. DETETA. O sensor de infravermelhos do secador analisa continuamente a temperatura do seu cabelo para uma proteção personalizada. ADATPA. O sensor ajusta a temperatura até 4000 vezes por sessão de secagem*** para evitar os aquecimentos excessivos. CUIDADO. A nossa tecnologia de deteção e adaptação protege o cabelo durante a secagem, mantendo até 90%** da humidade natural do seu cabelo.

Deteta a temperatura do cabelo

Deteta a temperatura do cabelo

Enquanto outros secadores medem apenas a temperatura do fluxo de ar, o secador Philips com tecnologia SenseIQ mede a temperatura do seu cabelo para evitar os aquecimentos excessivos. Equipado com um sensor de infravermelhos que garante a experiência de secagem certa para o seu cabelo.

Adapta o desempenho de secagem

Adapta o desempenho de secagem

O secador com SenseIQ ajusta a temperatura do fluxo de ar até 4000 vezes por sessão de secagem*** para evitar os aquecimentos excessivos.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

151

Críticas

94%

recomendam este produto

28/11/2022

France

France

Beau, efficace et doux pour les cheveux

Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore

Pontos positivos

Efficacité, simplicité, douceur, design

Pontos negativos

Aucun

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Esta avaliação foi feita para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

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28/11/2022

France

France

Top

Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande

Pontos positivos

Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux

Pontos negativos

Prix

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28/11/2022

France

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Facile d'utilisation, respecte les cheveux

J'ai le cheveux frisé, coloré et fragile. Je n'aimais pas utiliser de sèche cheveux car c'était juste infernal et même mauvais pour ma chevelure. Mais le Prestige BHD628/00 m'a réconciliée avec ses pairs. Il est facile d'utilisation, peu bruyant, joli mais surtout génial pour toutes les chevelures même les plus fragiles. J'adore

Pontos positivos

Doux pour les cheveux, joli, facile d'utilisation

Pontos negativos

Aucun

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Avisos legais

  1. Mais rápido em comparação com o secador BHD004 de 1800 W

  2. Em modo Gentle, após 5 min. de secagem

  3. Medido ao longo de uma sessão de secagem de 10 minutos

  4. em comparação com o HP8280

  5. em comparação com o HP8280 sem fio e acessórios