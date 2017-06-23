Torne o seu cabelo o centro das atenções com um cuidado avançado

Crie facilmente um cabelo liso perfeito com o nosso novo alisador. O condicionamento iónico e as placas revestidas a cerâmica asseguram que o cabelo está protegido, sem frisado e brilhante. O calor intenso de 220 °C permite-lhe criar resultados maravilhosos numa só passagem!