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  • Torne o seu cabelo o centro das atenções com um cuidado avançado
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  • Torne o seu cabelo o centro das atenções com um cuidado avançado
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Descontinuado

StraightCareAlisador

BHS674/00

4.9
| (26) Críticas | 100% recomendam este produto
Torne o seu cabelo o centro das atenções com um cuidado avançado
Crie facilmente um cabelo liso perfeito com o nosso novo alisador. O condicionamento iónico e as placas revestidas a cerâmica asseguram que o cabelo está protegido, sem frisado e brilhante. O calor intenso de 220 °C permite-lhe criar resultados maravilhosos numa só passagem!
Ver todos os benefícios

Torne o seu cabelo o centro das atenções com um cuidado avançado

  • 10 regulações digitais

  • adaptadas a todos os tipos de cabelo

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Os iões com carga negativa eliminam a electricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.

Placas extra compridas (105 mm) para alisamento rápido e fácil

Placas extra compridas (105 mm) para alisamento rápido e fácil

As placas alisadoras têm um comprimento profissional de 105 mm, o que permite um alisamento mais rápido e simples.

Revestimento em cerâmica para um deslizar suave e prevenção de danos

Revestimento em cerâmica para um deslizar suave e prevenção de danos

As placas suaves de revestimento cerâmico evitam danos no cabelo durante a modelação através de um deslizar suave.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.9

de 5

26

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/06/2017

Portugal

Portugal

Produto com excelentes características

Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS674/00 Alisador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS674/00 Alisador

05/03/2017

España

España

Facil de usar

Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes

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30/03/2022

France

France

Comprador verificado

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Pontos positivos

lisse parfaitement

Pontos negativos

RAS

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Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

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Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

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