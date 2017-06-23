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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
10 regulações digitais
adaptadas a todos os tipos de cabelo
Os iões com carga negativa eliminam a electricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto resulta num cabelo macio e sem frisado com um brilho vibrante.
As placas alisadoras têm um comprimento profissional de 105 mm, o que permite um alisamento mais rápido e simples.
As placas suaves de revestimento cerâmico evitam danos no cabelo durante a modelação através de um deslizar suave.
4.9
de 5
26
Críticas
100%
recomendam este produto
SMFF
23/06/2017
Portugal
Produto com excelentes características
Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS674/00 Alisador
Sim, recomendo este produto
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Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Sim, recomendo este produto
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kiri3030
30/03/2022
France
Comprador verificado
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Pontos positivos
lisse parfaitement
Pontos negativos
RAS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends